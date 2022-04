Ein zutiefst inspirierender Vorhang

Der Offenbacher Künstler Lukas Sünder hat die diesjährige Kreuzverhüllung in der Heilig-Kreuz-Kirche zur Fasten- und Passionszeit mit einem Verweis auf durch Todesstrafe bedrohte Menschen weltweit gestaltet.

Lukas Sünders „Kreuzverhüllung“ in der Heilig-Kreuz-Kirche wirft viele Fragen auf

Eine ganz andere Form der Kreuzverhüllung: 53 lange Schals hat der Künstler Lukas Sünder in der Kreuz-Kirche aufgehängt.

53 lange Schals verdecken den Blick auf eine brutale Exekution. Hinter ihnen hängt ein großes Kruzifix. Der Offenbacher Künstler Lukas Sünder hat die diesjährige Kreuzverhüllung in der Heilig-Kreuz-Kirche zur Fasten- und Passionszeit mit einem Verweis auf durch Todesstrafe bedrohte Menschen weltweit gestaltet. Jeder der textilen Stränge seiner Installation „Head High“ endet in einer Galgenschlinge, die sich gen Himmel reckt. Sie stehen für die 53 Länder, in denen im vergangenen Jahr Todesurteile ausgesprochen wurden.

Bei der Verhüllung sogenannter Triumphkreuze, die als oft prunkende Kunstwerke die Auferstehung Christi feiern, gehe es darum, das dem Betrachter allzu Vertraute und nun einstweilen Entzogene „neu in den Blick“ zu nehmen, erläuterte Dr. Siegfried Kleymann, Pfarrer der Gemeinde Heilig Kreuz, bei der Eröffnung.

Die „Darstellung einer Hinrichtungsstätte“ hinter oder über dem Altar zu sehen, seien Kirchgänger gewohnt, bemerkte Stefan Hölscher, Prorektor der Kunstakademie Münster, in seinem Einführungsvortrag zur Installation. Und fragte: „Nimmt man das noch wahr?“ In der Auseinandersetzung mit Sünders großformatigem, kunstvoll arrangiertem, einem Glasfenster ähnelndem Vorhang könne man sich gewissermaßen auf die Spur dessen begeben, „das sich zeigen will“. Eine aufmerksame Zuwendung, die Frage nach der eigenen Nähe oder Ferne zu den durch das Kunstwerk angesprochenen Vorgängen sei hierbei wichtiger als das Verstehen.

Zeitgenössische Orgelmusik (Marcel Dupré, Oliver Messiaen, Thierry Escaich) mit enorm suggestiver Strahlkraft, eindrucksvoll gespielt von Alexander Toep­per, steigerte noch die inspirierende Ambivalenz der Kunst-Installation Lukas Sünders, welche die harte, grausige Realität in weichem, geradezu flauschigem Material einfängt und eine ethisch-politische Haltung mit den liturgisch vorgegebenen violetten Farbtönen der Fastenzeit zusammenführt.

In einer zweiwöchigen Veranstaltungsreihe mit Lesungen, Gesprächen, Gebeten, Musik und der Präsentation des Films „Die Ballade von der weißen Kuh“ am gestrigen Sonntag im Schlosstheater will die Heilig-Kreuz-Kirche das Thema Schmerz und Inhumanität nicht nur spirituell und abstrakt abhandeln.

Lukas Sünders aufwendiges Kunstwerk ist ein Stichwortgeber und eine Einladung zu einer Wanderung durch den Raum und die eigenen Gedanken. Folter oder Todesdrohung, so formuliert es Pfarrer Siegfried Kleymann, „ist immer konkret“.