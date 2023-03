Till Wyler von Ballmoos hat seine Arbeit als neuer Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Theaters im Pumpenhaus früher aufgenommen als geplant. Ursprünglich sollte der 43-jährige Schweizer erst zum 1. August 2023 starten. Wegen des plötzlichen und unerwarteten Todes seines Vorgängers Ludger Schnieder im Januar übernahm Wyler von Ballmoos bereits vor wenigen Wochen die Leitung.

Er sei „herzlich aufgenommen und in den ersten Wochen außerordentlich vom Team des Hauses unterstützt worden“, sagt Wyler von Ballmoos über seine ersten Tage im Theater im Pumpenhaus. „Ich freue mich auf den lebendigen Austausch mit Gästen, Künstlerinnen und Künstlern sowie der Stadtgesellschaft.“

Ein Expertengremium hatte den Schweizer in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt. Im Dezember bestätigte der Rat der Stadt Münster Wyler von Ballmoos als Nachfolger des langjährigen Leiters Ludger Schnieder. „Mit Till Wyler von Ballmoos wird ein international erfahrener Kultur- und Theaterkenner das Theater im Pumpenhaus leiten“, so Kulturdezernentin Cornelia Wilkens. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin gespannt auf sein Wirken.“ Am Donnerstag hatte sich der 43-Jährige im Kulturausschuss offiziell vorgestellt.

Das Theater im Pumpenhaus gehört zu den größten Produktionszentren der freien darstellenden Kunst in Nordrhein-Westfalen. Das Theater produziert und präsentiert lokale und internationale Künstlerinnen und Künstler der freien Szene und erhält eine finanzielle Grundförderung von der Stadt Münster und dem Land NRW.