Erst Idealist – dann Terrorist

„Nebenbei Terrorist“ – so lautet der neugierig machende Titel des neuen Romans von Harald Gesterkamp. Der Journalist und Autor wurde 1962 in Münster geboren, baute 1981 sein Abitur am Ratsgymnasium und studierte in seiner Heimatstadt Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften. Seit 1986 ist Gesterkamp als Journalist tätig, seit 2002 arbeitet er als Redakteur beim Deutschlandfunk in Köln. Wir sprachen mit Gesterkamp, der in Bonn lebt, über Themen und Figuren seines neuen Romans.

