Es muss nicht immer ernst sein

Ganz am Ende ihres Auftritts mutierte die Kirchenorgel doch tatsächlich zu einem respektablen Dudelsack! Sie „quietschte“ fast so wie das Original und blies mit intensivem Trompeten-Register „Amazing Grace“. Eine wirklich originelle Idee als Zugabe, mit der Ellen Beinert ihren Orgelabend in der Apostelkirche krönte. Komponist Hans-André Stamm hatte sich dieses organistische Schmankerl einfallen lassen. Aber der ist in der Orgelszene ohnehin wie ein bunter Hund bekannt für seine durch und durch publikumswirksame Musik, von der Ellen Beinert zuvor schon einige fein perlende Kostproben gegeben hatte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch