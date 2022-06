Etwas Auffrischung für die reife Liebe

Eine gelungene Premiere feierte am Freitag das Theaterstück „Reizende Wäsche“ von Michele Rimi im Boulevard Münster. Es zeigt in der frischen Inszenierung von Erik Voss Szenen einer Ehe, die eigentlich nicht zu beanstanden ist, aber durch den Alltagstrott ins Wanken geraten ist.

Die Handlung orientiert sich am Aufbau eines klassischen Dramas. In der ersten Phase wird das Publikum in die Handlung eingeführt und mit allen notwendigen Informationen versorgt: Alice und Henry sind seit 25 Jahren verheiratet. Sie haben drei Kinder, ein Haus in guter Lage und nette Freunde. Sie führen ein „bequemes Leben“, wie Henry findet. Doch Alice vermisst das Lebendige in ihrem gemeinsamen Leben, insbesondere den Sex. Daher bucht sie für beide ein Wochenende in einem entsprechenden Hotel, um sich neu zu entdecken. Angeleitet von dem Ratgeber „Sex for Dummies“ ermutigen sie sich gegenseitig, sexuelle Fantasien mitzuteilen. Anstatt zu helfen, steigert diese Aufgabe die Handlung jedoch zur Katastrophe. Alice, die unter der Eingefahrenheit ihres Mannes leidet, ersinnt mit viel Kreativität eine Situation, die sich der sture und eher prüde Henry gar nicht vorstellen will. In dessen Fantasie tritt hingegen eine sehr viel jüngere Frau auf. Ein Umstand, der die mit ihrem Alter und ihrer Figur unzufriedene Alice sehr verletzt. Umgehend fordert sie die Scheidung.

Von diesem Ausblick sind jedoch beide gleichermaßen schockiert. Um ihre Ehe zu retten und über sich selbst hinauszuwachsen, schlüpfen sie in Rollen, die ihrem eigentlichen Charakter widerspricht. So legt Henry eine Tanzeinlage mit Striptease-Elementen aufs Parkett und Alice versucht sich als Domina. In ihren neuen Rollen erkennen sich beide schließlich wieder. Die Versöhnung ist perfekt, als das Paar Henrys Fantasie von der jungen Frau gemeinsam durchlebt.

Den Schauspielern Kathrin Enders und Eric Haug gelingt es, die Probleme und Hindernisse einer langjährigen Ehe authentisch darzustellen. Die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer, unter denen sich am Freitag viele Ehepaare befanden, verriet, dass ihnen Aussagen wie „Du musst doch nicht mit meinen Gedanken mithalten“ oder „Unsere Ehe ist der Lehnstuhl im Wohnzimmer des Lebens“ vom Inhalt her nicht gänzlich unbekannt waren.