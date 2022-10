Für hilfreiche Offenheit gefeiert

Psychologie, die den Zuhörerinnen und Zuhörern hilft – diesen Anspruch verfolgen Atze Schröder und Dr. Leon Wind­scheid in ihrem Podcast „Betreutes Fühlen“. Das Format, bei dem die Comedy-Legende den jungen Psychologen und Forscher aufsucht, um durch die Verbindung von Erfahrung und Wissenschaft Antworten auf die großen und kleinen Fragen des Lebens zu suchen, erfreut sich großer Beliebtheit.

Am Samstag verließ das Podcast-Duo jedoch die Ohrmuscheln ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer und bot vor vollem Haus in der Halle Münsterland gleich zwei Live-Therapiesitzungen an. Für das mitunter jüngere Publikum ging es am Nachmittag um das Thema Liebe und am Abend um das Thema Sex und dabei um den Begriff der „Sex-Positivity“.

Wie Windscheid erklärte, handelt es sich dabei um eine hedonistische Haltung gegenüber der menschlichen Sexualität, die alle einvernehmlichen sexuellen Aktivitäten als grundsätzlich gesund und lustvoll ansieht sowie zu sexuellem Vergnügen und zu Experimenten ermutigt. Hinsichtlich des sexuellen Experimentierens mussten beide sich im Laufe des Abends eingestehen, gar nicht mal so sexpositiv zu sein. Atze Schröder begründete dies mit seiner katholischen Sozialisierung im Münsterland: „Ich bin quasi das Alte Gasthaus Leve als Komiker.“

Windscheid gab zu bedenken, dass der Begriff der sexuellen Befreiung normativ gebraucht werde und insofern voraussetzt, dass alles, was unter dem Anspruch der sexuellen Befreiung geschieht, auch immer gut sei. Das könne jedoch viel Druck erzeugen.

Obwohl im amüsanten Zwiegespräch des Wissenschaftlers und des Komikers der psychologische Zugriff manchmal verloren ging, hielten Atze Schröder und Leon Windscheid an ihrem Ziel durchgängig fest, dem Publikum Tipps für den Umgang mit schwierigen oder tabuisierten Themen zu geben. So rieten die beiden, sich stets selbst zu fragen: Was tut mir gut und warum habe ich überhaupt Sex? Die Zuschauerinnen und Zuschauer, unter denen sich auch viele Fans des Podcasts befanden, feierten Atze und Leon an vielen Stellen des Programms für ihre hilfreiche Offenheit.