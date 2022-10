Diplomatensprache zwischen Verklausulierung und Provokation

Als Meister diplomatischer Wortverdreherei und des Opportunismus galt der französische Staatsmann und Diplomat Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838). Henry Kissinger spielte in der Außenpolitik der USA zwischen 1969 und 1977 eine zentrale Rolle und erhielt den Friedensnobelpreis. Der Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk trat zuletzt undiplomatisch auf, um Deutschland für die Not der Ukraine wachzurütteln. Der russische Außenminister Sergej Lawrow lügt und polarisiert. Guido Westerwelle wollte nicht so gerne Englisch sprechen. Außenminister Hans-Dietrich Genscher und sein sowjetischer Amtskollege Eduard Schewardnadse, hier mit Münsters Oberbürgermeister Jörg Twenhöven 1990 im Friedenssaal, waren Mitarchitekten der deutschen Wiedervereinigung.

Foto: Imago/Oliver Werner/dpa