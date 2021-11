Geschichten vom Rand der Gesellschaft

Eine junge, minderjährige Frau, die mit alkohol- und drogenabhängigen Männern herumhängt. Klingt nicht nach einer tollen Geschichte. Ist es aber – zumindest wenn die Geschichte von der gefeierten österreichischen Autorin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel kommt. Die hat nun in Münster aus ihrem autobiografischen Buch „Dicht“ vorgelesen“.

Stefanie Sargnagel, gefeierte österreichische Autorin, hat am Mittwochabend im Rahmen des „Münsterland Festivals“ in der Pension Schmidt aus ihrem 2020 erschienenen Buch „Dicht – Aufzeichnungen einer Tagediebin“ gelesen.

Direkt zu Beginn der Lesung in der Pension Schmidt sagt die österreichische Autorin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel einen Satz, der exemplarisch für den Abend und ihr Buch steht: „Die Selbstdarstellung als armes Arbeiterkind ist mir sehr wichtig“. Sargnagel, Mitte 30, blickt in ihrem Roman „Dicht: Aufzeichnungen einer Tagediebin“ autobiografisch auf ihre Jugendjahre in Wien zurück. Die junge „Stefanie“ hatte keine Lust auf Schule, war jugendtypisch links-antikapitalistisch geprägt und verabscheute ihr bürgerlich geprägtes Gymnasium, welches sie als „repressiven Polizeistaat“ bezeichnete. Als sie auf die ebenso rebellierende „Sarah“ trifft, beginnen die beiden sich mit antibürgerlichen, alternativen Milieus aus psychisch Kranken, Drogen- und Alkoholabhängigen anzufreunden.

Merkwürdige Freundschaften

„In dem Buch geht es viel ums Kiffen, das war unsere Freizeitbeschäftigung“, fasst Sargnagel in der überwiegend mit jungen Erwachsenen gefüllten Pension Schmidt zusammen. Zwar klingen die Drogen- und Alkoholeskapaden, die sich wie ein roter Faden durch die Lesung ziehen, verharmlosend. Doch Sargnagel schafft es in ihrem Buch, durch ihre selbstironische Art ein Milieu zu beschreiben, zu dem viele keinen Zugang haben – und das mit pointiert derber Sprache, aber ohne große Klischees.

Das episodenhaft wie ein Tagebuch geschriebene Werk beschreibt die Freundschaft von alternativen Jugendlichen im bürgerlichen Wien zu schwer kranken älteren Männern und deren merkwürdige Symbiose. „Er war froh, dass wir kommen, und wir waren froh, einen Ort zu haben ohne Konsumzwang“, erzählt Sargnagel über „Michi“, einen älteren drogenabhängigen Mann, dessen 30 Quadratmeterwohnung zum Treffpunkt einer Jugendszene wurde, die „sonst keine Ort hat, weil man sich die gängigen Orte nicht leisten kann“. Dessen Wohnung sei Sargnagels Motivation gewesen, den Roman zu schreiben.

Dieser strotzt vor Faszination für das Verbotene, für die menschlichen Abgründe und legt gleichzeitig, ohne diese konkret beschreiben zu müssen, gesellschaftliche Missstände offen. Etwa wenn Sargnagel erzählt, dass sie in der Schule an einem vom Lebensmittelkonzern Nestlé gesponserten Lauf teilnehmen musste, an dessen Ende Nestlé-Produkte als Gewinn warteten.

Lügengebäude und Details der Jugend

All die Geschichten, die Sargnagel zwischen 15 und 20 dort erlebt hat, habe sie schon früher für witzig und besonders gehalten und deshalb aufgeschrieben. Für den Roman habe sie mit den Leuten von früher, mit denen sie zum großen Teil noch befreundet ist, erneut gesprochen und sie um Details und Ergänzungen gefragt. Fast schon entschuldigend fügt sie am Ende der Lesung hinzu, dass sie oft gefragt werde, warum ihre Eltern nichts gegen die Freundschaft der Tochter mit Menschen am Rande der Gesellschaft unternommen haben.

Ihre Antwort: „Mit 16/17 hat man die Fähigkeit, komplette Lügengebäude aufzubauen. Die dachten, wir wären Lernen.“