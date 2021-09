Glanz und Großartiges zum Geburtstag

Gelungener Geburtstag: Die Kantorei der Apostelkirche feierte am Wochenende ihren 75. Geburtstag im Rahmen zweier großartiger Konzerte. Mit einem klaren Höhepunkt.

Viel Beifall gab es am Freitag in der Apostelkirche für die Konzerte zum Jubiläum der Kantorei.

Im Alten oder genauer Ersten Testament der Bibel heißt es in Psalm 42: „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.“ Felix Mendelssohn Bartholdy hat diesen und den folgenden Versen ein berührendes musikalisches Gewand gewoben. Mit ihm feierte am Wochenende die Kantorei der Apostelkirche ihren 75. Geburtstag im Rahmen zweier großartiger Konzerte – mit Psalm 42 als Höhepunkt.