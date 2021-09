Highlights aus vielen Bühnenprogrammen

Die 6-Zylinder haben für zwei Konzerte im Oktober in der Friedenskapelle „The Best of“ ihrer Bühnenprogramme zusammengestellt.

Erstes Konzert der 6-Zylinder in der Friedenskapelle

Die 6-Zylinder präsentieren Highlights aus ihren zahlreichen Bühnenprogrammen bei den Konzerten in der Friedenskapelle.

Nach langer Pause ist es das erste Konzert der 6-Zylinder, die am 22. und 23. Oktober mit ihrem Sonderprogramm „Konisch“ in der Friedenskapelle auftreten.

Seit über 30 Jahren sind die 6-Zylinder mit ihren abwechslungsreichen und vielseitigen Programmen und dem unverwechselbaren 6-zylindrischen Sound Garanten für Spaß, Können und Humor. . . Das Repertoire der Vokalakrobaten umfasst neben kreativen Eigenkompositionen auch überraschend arrangierte Coverversionen.

Für die Konzerte in der Friedenskapelle haben die fünf Jungs „Highlights“ aus ihren zahlreichen Bühnenprogrammen und dem aktuellen Programm „Jetzt auch konisch!“ zusammengestellt. Das alles präsentiert mit charmanten Moderationen, schön vertanzt in gepflegtem „Pas de cinque“, heißt es in der Konzertankündigung.

Die Konzertauftritte der 6-Zylinder in der Friedenskapelle sind am 22. und 23. Oktober (Freitag/Samstag) jeweils um 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft über die Seite der Friedenskapelle. Kartenpreis: 24 Euro zzgl. VVK-Gebühren, ermäßigt: 20 Euro zzgl. VVK-Gebühren.