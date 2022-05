Im Wald, da sind die Artisten

Treue Fans des GOP-Varietés werden sich vielleicht noch an die Show „La fête“ erinnern, in der vor zehn Jahren ein wüst aussehender Franzose mit Kettensägen und gallisch-brachialem Humor das Bühnengeschehen aufmischte. Jacques Schneider ist wieder da. Der Südfranzose, der mitten in der Einsamkeit eines Waldgebietes in einem eigenen Zirkuszelt seine Bühnen-Nummern entwickelt, zeichnet als Co-Regisseur und Artist mitverantwortlich für die Produktion „Wilderness“, die am Donnerstag Premiere im GOP-Varieté Münster feierte.

