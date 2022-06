Klischee und Entzauberung zugleich

Im Finstern raunt’s: Über Sein und Nichtsein der Geschlechter, über deren Ein-, Mehr- bis Vieldeutigkeit, über Ausgrenzung und Gewalt, Gebote und Verbote. In „Das Kabinett des Normativen“, eine „Gender Diversity Produktion“ des Cactus-Theater (Regie: Sarah Giese und Sabeth Dannenberg), schlägt sich eine Gruppe junger Menschen per Golfschläger über einen imaginären Parcours verhinderter Vielgeschlechtlichkeit, an dessen Ende als Gewinn die freie Wahl der „Ich“-Identität steht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch