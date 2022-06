Klischee und Entzauberung zugleich

Cactus Junges Theater startete mit einer Wiederaufnahme von „Das Kabinett des Normativen“ in den Theatersommer zum 30-jährigen Bestehen.

Im Finstern raunt’s: Über Sein und Nichtsein der Geschlechter, über deren Ein-, Mehr- bis Vieldeutigkeit, über Ausgrenzung und Gewalt, Gebote und Verbote. In „Das Kabinett des Normativen“, eine „Gender Diversity Produktion“ des Cactus-Theater (Regie: Sarah Giese und Sabeth Dannenberg), schlägt sich eine Gruppe junger Menschen per Golfschläger über einen imaginären Parcours verhinderter Vielgeschlechtlichkeit, an dessen Ende als Gewinn die freie Wahl der „Ich“-Identität steht.