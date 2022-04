Bilder von der Nacht: Kuratorin bringt Licht ins Dunkel

Licht aus, Spot an: Ganz so wie einst bei Ilja Richter und der legendären Disco geht es an diesem Morgen natürlich nicht zu. Disco-Feeling ist in einem Kunstdepot auch schwer vorstellbar. Deshalb bleibt das Licht an. Dr. Judith Claus, Kuratorin für die Alten Meister im LWL-Museum für Kunst und Kultur am münsterischen Domplatz, ist auf der Suche nach Nachtbildern. Eines soll im Museumsdepot im Kellergeschoss schlummern. Sie zieht an Regalnummer Nummer 115. Die Gitterwand rollt fast geräuschlos raus – und gibt am Ende den Blick frei auf ein riesiges, finsteres Gemälde. Es stammt von dem flämischen Maler Victor Janssens und ist dessen Verneigung vor einem großen Meister der Renaissance: vor Correggio.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie