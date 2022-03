Max Raabe und das Palastorchester werden in Münster gefeiert

Konzert in der Halle Münsterland

Münster

Stets gern gesehene Gäste in Münster: Max Raabe und sein Palastorchester machten wieder Station in der Halle Münsterland. Sie sorgten für gepflegte und perfekte musikalische Unterhaltung in dunklen Zeiten. Rund tausend Zuhörerinnen und Zuhörer waren dankbar für diese Aufmunterung unter dem Konzertthema: „Guten Tag, liebes Glück!“

Von Johannes Loy