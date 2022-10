Magische Momente mit dem „Meister“

„Niedecken liest und singt Bob Dylan“: So war der Abend in Münster überschrieben, an dem der BAP-Chef auch viel über seinen Werdegang als Musiker erzählte. Das Publikum im voll besetzten Großen Haus des Theaters Münster zeigte sich angetan.

Auf der Theaterbühne kriegt man Roadmovies ja höchst selten präsentiert; jetzt aber wurde den Besuchern im voll besetzten Großen Haus ein dreistündiges Kopfkino geboten, das viel über Bob Dylan und sein Amerika zeigte, aber auch über BAP und den Einfluss, den Dylan auf den Musiker und Menschen Wolfgang Niedecken hatte.

Im Jahr 2017 hatte sich Niedecken im Auftrag des Kultur-Senders Arte zu einer Reise auf den Spuren von Bob Dylan aufgemacht. Kreuz und quer fuhr er mit dem Fernsehteam durch die USA, traf ehemalige Weggefährten des „Meisters“, wie Niedecken ihn in seinem Buch über die Reise nennt, sprach mit Fotografen und Journalisten, traf grantelnde Krabbenfischer, besuchte den berühmten Keller der Music Inn in New York, fiel in San Francisco unter die Räuber und erlebte auf der Pilgerfahrt zu seinen Sehnsuchtsorten bewegende Begegnungen und Momente, etwa, als er in New Orleans für ein Fähr-Ticket seinen ersten Rentnerrabatt bekam.

„Niedecken liest und singt Bob Dylan“ war der Abend in Münster überschrieben, an dem der BAP-Chef (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) auch viel über seinen Werdegang als Musiker erzählte; den Aha-Moment etwa, als der Frontmann seiner damaligen Band „The Troop“ ausstieg und Niedecken fortan als Sänger Texte im Stil von „Like a Rolling Stone“ schrieb. Oder an das schon folkig klingende Geburtstagsständchen „Leev Frau Herrmanns“, das er als Zivi für eine alte Dame komponierte, „tatsächlich mein erstes Lied auf Kölsch“.

Beim ersten Hören ungewöhnlich, aber doch sehr nach dem „Meister“ klangen die eingekölschten Dylan-Songs, bei denen Niedecken von dem Pianisten Mike Herting begleitet wurde: Besonders schön die wehmütige Version von „Forever Young“, einfach bewegend „One More Cup of Coffee“, besonders mitreißend: „Mighty Quinn“, seltsam eine Strophe seines Session-Songs auf Bayerisch. Niedecken: „Auch wenn ich mich damit zum Affen mache, das muss jetzt einfach mal sein.“

Niedecken singt Englisch, wechselt mitten im Song ins Kölsch, liest dann wieder im Plauderton aus seinem Buch und erzählt zum Schluss seiner Reise von dem Moment, als er Bob Dylan nach dessen Konzert in Deutschland eine Lap-Steel-Gitarre überreichte. „Geredet haben wir nicht viel, aber das hätte diesen magischen Augenblick wohl auch zerstört.“ Ein Dylan-Satz des Abends bleibt besonders hängen: „Songs sind wie Träume, die man wahr zu machen versucht; sie sind wie fremde Länder, die man bereist.“