Mal den ganzen Bauchladen geöffnet

Münster

In seinem Roman „Der Große Gatsby“ zeichnet F. Scott Fitzgerald ein profundes Porträt der „Roaring Twenties“. Zeichner und Buchkünstler Robert Nippoldt hat das ikonische Werk jetzt neu illustriert und zu einem wahren Erlebnis-Buch gemacht. Dieser Schmuckband gehört in jedes Bücherregal. Die Lesung zum Buch mit Live-Zeichnen und Livemusik gibt es am 7. Oktober um 20.30 Uhr bei Thalia in Münster.

Von Peter Sauer