Melancholisch im Ton, verträumt im Text

Wer Nora Jones mag, wird ihre Stimme vermutlich auch mögen: Die Österreicherin Avec steht ebenfalls auf melancholische Musik. Doch das war nicht das einzige, was ihre Zuhörer im Großen Haus in Münster begeisterte.

Österreich ist in der laufenden „Part 11“- Ausgabe des diesjährigen Münsterlandfestivals das Gastland. Was könnte da besser passen, als dass Festivalleiter Lars Kolik zusammen mit der künstlerischen Leiterin Christine Sörries am Freitagabend ein großes Publikum im Großen Haus des Theaters Münster zum „Bergfest“ willkommen hieß. Doch nicht nur das: Mit Avec hatte das Münsterlandfestival zudem eine junge österreichische Singer-Songwriterin zu Gast.

Ihre verträumten, melancholischen Songs mit sehr persönlichen Texten erinnern musikalisch, wenn auch harmonisch einfacher, ein bisschen an die von Sängerin Norah Jones. Genau wie Avecs Stimme der der Amerikanerin ein bisschen ähnelt.

Auf der farblich stets in neues Licht getauchten großen Bühne schrammelte Avec selber in nahezu jedem Song auf ihrer Westerngitarre, während sie von Andreas „Andi“ Häuserer (E-Gitarre, Backing Vocals), Thomas „Thom“ Gieferl (Schlagzeug, Percussion, Backing Vocals), Matthias Zeindlhofer (Bass, Posaune, Percussion, Ba-cking Vocals) und Veronika Sterrer (Piano, Backing Vocals) begleitet wurde. Häuserer spielt dezente Patterns auf der E-Gitarre. Geiferl und Zeindlhofer sind zuständig für die Grooves. Die Backing Vocals fallen in den Chor-Teilen gern mal mehrstimmig aus, wobei die Posaune ebenfalls wie eine Hintergrund-Stimme eingesetzt wird.

Mit kurzen Anmoderationen führt Avec durch ihr 75-minütiges Programm, welches auch eine Premiere enthält: Die Akustikversion ihres Songs „I Don’t Pray“, den sie anlässlich des Todes ihres Onkels geschrieben hat, ist bislang nur in diesem Konzert in Münster zu hören gewesen.

Der Song „Still“ sei den Verliebten gewidmet, stellt Avec klar, bevor sie ihren bislang größten Hit anstimmt. Beim Internet-Musikdienstleister „Spotify“ fuhr dieses Lied bislang mehr als 16 Millionen Klicks ein.

In Österreich ist Avec ein Star. Auch in Münster hat sie viele Fans jeden Alters. Und die sind am Freitagabend im Großen Haus restlos begeistert. Sie danken mit stehenden Ovationen.