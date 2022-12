Mit über 70 noch die Sonne im Bauch

Lange her, doch nichts verlernt: Die Zwillinge habe sich wieder ins Studio begeben, neue Songs aufgenommen und ein Album produziert.

Kultur Musik Die Zwillinge "Sonne im Bauch" heißt das neue Album der Zwillinge, da Gerd (2.v.l.) und Richard "Ritski" Bracht (2.v.r.) von frühester Jugend an Optimisten sind. Autobiografisch besungen im Song "Freundschaft". Das Line-Up der Blechgang besteht aus den früheren Originalmitgliedern Uli Falk (l.), Klaus Schneider (Mitte) und Doc Heyne (r.). Foto: PD

Sie tragen Glatze aus Überzeugung, blau-weiß geringelte T-Shirts und sind – neben den Kaulitz-Brüdern (Tokio Hotel) – die bekanntesten Zwillinge im Popbusiness: Gerd und Richard „Ritski“ Bracht aus Münster. Am heutigen Samstag (10. Dezember) stellen sie ihr neues Album „Sonne im Bauch“ in der „Scheune“ in Ibbenbüren mit einem Live-Konzert vor.