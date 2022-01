Mittelalterliches Bootswrack geht auf Restaurierungsreise

Ein mittelalterliches Schiffswrack aus der Lippe ging am 18. Januar 2022 auf die Reise nach Schleswig-Holstein. Im Museum Schloss Gottorf soll der Sensationsfund konserviert und restauriert werden. Das Wrack, von dem etwa drei Viertel in Form von Eichenbohlen und Planken erzalten sind, könnte eine wesentliche Forschungslücke schließen. Es soll später in Westfalen ausgestellt werden.

Vorsichtig wurden die rund 30 Teilstücke des Lippekahns, der aus Eichenholz gefertigt wurde, aus der Restaurierungswerkstatt des LWL in Münster in einen Transporter gebracht.

Keine Goldmünzen, kein römischer Spitzgraben, kein bronzezeitlicher Schatz: Doch das, was jetzt in rund 30 großen dunkelbraunen Einzelteilen auf eine lange Konservierungsreise ins Museum für Archäologie Schloss Gottorf nach Schleswig-Holstein geht, ist dennoch eine Sensation: Das mittelalterliche Bootswrack, das 2019 entdeckt und 2020 aus der Lippe bei Lippetal-Herzfeld im Kreis Soest geborgen wurde, könnte eine wichtige Forschungslücke schließen. Jene nämlich, wie die Menschen in unserer Region vor über 850 Jahren, also zur Mitte des 12. Jahrhunderts, gelebt und Waren transportiert haben. Keine Frage also, dass der örtliche Ausgräber des Kahns, Prof. Michael Baales, Leiter der LWL-Archäologie-Außenstelle in Olpe, LWL-Chefarchäloge Prof. Michael Rind und Landesrätin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger gestern bei der Präsentation des nur auf den ersten Blick unscheinbaren Ausnahmefundes frohlockten.