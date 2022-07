Münster lockt Künstler mit Visionen

Seit 1977 setzen sich Teilnehmer der Skulptur-Projekte in Münster mit dem urbanen Raum auseinander. Auf Ayşe Erkmens Steg konnten die Gäste 2017 in Münsters Hafen sogar über das Wasser gehen.

Die Welt ist im Umbruch. Eine künstlerische Konstante besonderen Zuschnitts sind die münsterschen „Skulptur-Projekte“. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und die Stadt Münster haben unlängst die kulturpolitischen Weichen für die sechste Ausgabe des internationalen Kunstereignisses gestellt, das rund 11,3 Millionen Euro kosten wird und 2027 seinen 50. Geburtstag seit der ersten Ausgabe 1977 feiert. Wir sprachen mit Landesrätin und LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger über die nächsten Planungsschritte sowie über die Kunst in unruhigen Zeiten und baten auch um eine Bewertung der Vorgänge um die Kasseler „documenta“.

Die Beschlüsse für die Skulptur-Projekte Münster 2027 sind unlängst gefallen. Mit welcher Grundstimmung gehen Sie in die Vorbereitungsphase?

Barbara Rüschoff-Parzinger: Ich empfinde durchaus Respekt vor der Aufgabe. Zugleich halte ich es für wichtiger denn je, die Skulptur-Projekte durchzuführen. Wir leben in einer Zeit, in der viel in Bewegung ist und in der wir durch Krieg, Pandemie und wirtschaftliche Krise betroffen sind. Gerade dann ist es wichtig, dass sich Kunst mit diesen Themen auseinandersetzt.

Was wird 2027 anders sein als in den Skulptur-Projekte-Ausgaben zuvor?

Rüschoff-Parzinger: Kasper König war als Künstlerischer Leiter in den vergangenen Ausgaben stets gesetzt. Es gab ein bewährtes personelles und organisatorisches System, dies muss jetzt neu justiert werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe, aber beherrschbar. Ich freue mich auf diese Aufgabe.

Wie sieht der Weg zum neuen Kuratoren-Team aus?

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Landesrätin und Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe Foto: Julia Cawley

Rüschoff-Parzinger: Wir arbeiten mit Marianne Wagner vom LWL-Museum für Kunst und Kultur, die ja schon 2017 im Team der Skulptur-Projekte stand, und mit Merle Radtke, der Leiterin der Kunsthalle Münster, zusammen. 2017 lag die Gesamtleitung bei Kasper König. Es gab ein Team, dem damals neben dem LWL-Museum auch noch als auswärtige Kuratorin Britta Peters angehörte. Ob es 2027 ebenfalls ein Team geben wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Die Skulptur-Projekte haben sich in ihren bisherigen fünf Ausgaben stetig weiterentwickelt. Zunächst die großen, raumgreifenden Skulpturen im öffentlichen Raum, später mehr und mehr die kleinen Events, zudem multimediale Interventionen. Was dürfen wir 2027 erwarten?

Rüschoff-Parzinger: Das Schöne ist, dass die Skulptur-Projekte alle zehn Jahre stattfinden. Kunst geht dann nach einem längeren Zeitraum sichtbar in eine andere Richtung, erfindet sich quasi neu. Ihre Beobachtung, was die Entwicklung der Projekte anbetrifft, ist durchaus richtig. Wichtig für die Träger, die Stadt Münster und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, war stets die Auseinandersetzung der Kunstschaffenden und ihrer Kunstwerke mit dem urbanen Raum, mit der Stadt Münster. Dieser Raum ist nicht austauschbar. Wir sind gespannt, was die Künstlerinnen und Künstler an Positionen in diesem städtischen Raum anbieten.

Der Seitenblick nach Kassel zeigt, was bei einer Kunstausstellung auch alles schiefgehen kann ...

Rüschoff-Parzinger: Bei der documenta in Kassel scheinen Prozesse an sich schon Teil des Kunstwerks zu sein. Für Münster erwarte ich in fünf Jahren, dass Kunstwerke im Mittelpunkt stehen. Die Debatte in Kassel zeigt, dass Rahmenbedingungen für eine Kunstausstellung dieses Zuschnitts entscheidend sind. In Münster werden Künstlerinnen und Künstler gezielt eingeladen. Der Bezug zur Stadt Münster und die Auseinandersetzung mit dem Stadtraum sind entscheidend. Das alles verhält sich auf der documenta anders. Wichtig für uns ist die Frage: Wie kann man trotz des stetigen Wandels die Unverwechselbarkeit der Skulptur-Projekte sicherstellen? Es geht um Kunst im öffentlichen Raum und auch natürlich um Aktualität, was vor fünf Jahren schon deutlich zu sehen war. Wahrscheinlich gibt es in fünf Jahren auch noch weitere aktuelle Ansatzpunkte.

Donald Judd setzte seine Beton-Ringe 1977 an den Aasee. Damit nahm er Landschaft und Wasserfläche abstrakt in sein Kunstwerk auf. Foto: Gerhard H. Kock

Wie bewerten Sie die aktuellen Vorgänge in Kassel? Immerhin haben sich die beiden Kunst-Großereignisse in den vergangenen Jahren ja auch gegenseitig befeuert und befruchtet ...

Rüschoff-Parzinger: Kassel und Münster sind Kunst-Orte, die sich gegenseitig beeinflussen. Die aktuelle Diskussion um Kassel ist wichtig. Sie hilft uns auch, Dinge einzuschätzen und organisatorische Fehler zu vermeiden. Für uns hier gilt die Maxime, dass Kunst frei ist. Aber es gilt nicht die Vorgabe, dass hier Leute zusammenkommen und das ist dann Kunst. Es geht darum, dass das verantwortliche Kuratorium steuert. Schon vor der documenta habe ich darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, den künstlerischen Prozess zu begleiten. Kürzlich sprach ich in Berlin mit Bundespräsident Steinmeier, und wir waren einer Meinung, dass die Träger eine Verantwortung für das haben, was sie als Ausstellung präsentieren. Diese Verantwortung haben die Stadt Münster und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe immer ernst genommen, und trotzdem haben wir uns nicht in die künstlerische Freiheit eingemischt. Es geht vielmehr darum, einen Rahmen zu setzen. Und so konnten wir es eigentlich immer vermeiden, dass Dinge so aus dem Ruder laufen.

Bei der documenta drängt sich nicht von ungefähr der Eindruck auf, hier ginge es vorwiegend um politische Aktion und Belehrung, um Agitprop ...

Rüschoff-Parzinger: Wir haben in Münster die Erfahrung gemacht, dass es ganz entscheidend ist, welche Künstler und Künstlerinnen eingeladen werden. Die Haltung, jeder Mensch sei ein Künstler, halte ich bei solchen Großveranstaltungen nicht für zielführend. Es reicht also nicht, aus politischen Aktivisten „Artivisten“ zu machen. Ich wünsche mir für die Skulptur-Projekte hochkarätige Visionen und eine generationenübergreifende Mischung aus erfahrenen bekannten und jungen, vielleicht noch unbekannten Künstlern und Künstlerinnen. Viele junge Leute sind auch durch Münster international bekannt geworden und haben ihren Weg gemacht.

Besteht mit Blick auf die sechste Skulptur-Projekte-Ausgabe eigentlich die Gefahr der Übermöblierung der Stadt oder gar des Überdrusses?

Rüschoff-Parzinger: Nein, denn die Skulptur-Projekte sind ein wunderbarer Zeitstrahl der Kunst. Wir haben ja auch in der Vergangenheit nicht alles übernommen, nur manches blieb, zuweilen auch mit finanzieller Unterstützung der Bürgerschaft, im Stadtraum. An solchen Kunstwerken lässt sich die Entwicklung der Skulptur-Projekte ablesen. Auch das mittlerweile angelegte Archiv hilft bei dieser kunsthistorischen Rückschau und Bewertung. Wir sind mit der Kunst und ihrer Entwicklung nicht am Ende. Und gerade auch die älteren Kunstwerke bekommen neue Aufmerksamkeit im Dialog mit dann neuer Kunst. Ich habe kürzlich Kunst-Sammler aus Kanada getroffen, die kannten weder Westdeutschland noch Nordrhein-Westfalen, aber der Begriff „Skulptur-Projekte“ kam ihnen sofort über die Lippen. Es ist toll zu sehen, dass dieses Kunstereignis diesen internationalen Rang einnimmt. Diese Entwicklung weiterzutreiben, ist eine fantastische Aufgabe, die wir mit Respekt, aber auch Zuversicht und Freude angehen.