Mutiger Junge gibt nicht auf

Das „echtzeit-Theater“ entführt seine jungen Zuschauer mit der neuen Produktion in die Antike. Inspiriert hat die Macher die griechische Mythologie um Ikarus und Dädalus. Herausgekommen ist ein Stück, das ganz und gar aktuelle Themen aufgreift.

Ein schwarz gekleidetes Ensemble steht auf der Theaterbühne der Meerwiese, blickt in die Ferne und gibt Geräusche von sich, die das Publikum unschwer als Möwenkreischen und Vogelgezwitscher erkennt. Als dann auch noch ein langgezogenes „Muuuh“ ertönt, ist die südländische Idylle perfekt. Schnalzend, pfeifend und kreischend entführt das „echtzeit-theater“ seine Zuschauer im Theater in der Meerwiese auf eine griechische Insel der Antike und rückt alsbald Held Ikar in den Mittelpunkt: Der älteste Sohn des Baumeisters Daidal wartet vergebens auf seinen Vater. Weder schickt jener Geld nach Hause, noch erfährt Ikar, ob es ihm gut geht. Für den Jungen ist klar, dass er Daidal suchen muss, denn die Familie hungert.

Als er den Vater auf Kritti findet, trifft er dort nicht nur Minos, den furchteinflößenden Machthaber der Insel. Der Junge erfährt auch von einem unheimlichen Wesen, das in dem Labyrinth haust, das sein Vater für den König bauen musste. Handelt es sich um ein gefährliches Ungeheuer oder einen weisen Minotaurus? Keine Frage, Ikar wird es herausfinden und dabei über sich hinaus wachsen. Inspiriert durch die griechische Mythologie um Ikarus und Dädalus, hat Katrin Lange ein Theaterstück geschrieben, das durch fantastische Elemente und Spannung, aber auch durch aktuelle Themen wie Umweltkatastrophen oder die Ausbeutung Schwächerer für sich einnimmt.

Regisseur David Gruschka, Leiter des „echtzeit-theaters“, der das Kinder- und Jugendstück „Ikar – zu Wasser, zu Lande, in der Luft“ in Koproduktion mit dem Comedia Theater Köln auf die Bühne bringt, setzt das Drama mit einfachen Mitteln umso beeindruckender um, wenn er den König im mächtigen Schattenspiel überdimensioniert und mit einer eckigen Kopfbedeckung auftreten lässt (oder ist es gar der Kopf selbst, den man hier sieht?), das spielfreudige Ensemble im Chor sprechen lässt, jede Figur mehrfach besetzt und so für temporeiches, ausdrucksstarkes Theater sorgt.

Seefahrer-Atmosphäre gelingt durch ein rollendes Mini-Bühnenrequisit (Bühne und Kostüme: Maria Wolgast, Robert Criblez), das, ausgestattet mit Klangstäben, zu Trommeln umfunktionierten Fässern und Eimern, Geräusche erzeugt und als Percussion dient (Musik: Dominik Hahn).

Wenn der Protagonist Ikar auf die Leiter dieses beweglichen Klangobjektes steigt, ist jedem Kind klar, dass er hoch auf den Mast des Segelschiffes klettert, bevor er schließlich in den Himmel steigt und sich das Abenteuer zum Guten wendet.

Kunstvolles Theater für Kinder ab acht Jahren, das auch älterem Publikum gefallen dürfte.