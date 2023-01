Packend inszenierte Geschichte

„Welten.Wandel“ stand als Motto über dem Semesterabschlusskonzert des Studentenorchesters am Mittwochabend. Vielleicht trifft dieses Wortpaar genau den Beweggrund, der Gustav Mahler zu seiner Musik inspiriert hat. Weltenwandel als Weg hin zu der noch uneingelösten Vision dessen, was Glück oder Einklang mit der Natur sein könnte. Sie scheint vage in einigen der „Wunderhorn-Liedern“ auf. Ebenso spricht aus ihnen ein Unbehagen Mahlers, die Erfahrung des Leidens an der Welt, ohne gleich in falsche Reminiszenz an vermeintlich früher bessere Zeiten zu verfallen. All das steckt in der „Verlornen Müh“, in „Wer hat dies Liedel erdacht?“ oder dem zwiespältigen Gesang des Soldaten über „die schönen Trompeten“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert