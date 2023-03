Papierne Steinbrocken – gefaltete Landschaften

Claus-Ulrich Siebe zeigt in seiner Ausstellung „Floating“ in der Erphokirche Steine, die luftige Hüllen sind, und Landschaften, die sich wandeln können.

Für Geologen wäre dieser Fund eine Sensation. Gesteine wie ein Hauch aus Nichts, von einer zarten Haut umfangener Raum. Aber auch der Kunstfreund kann über diese Täuschung staunen. Claus-Ulrich Siebe zeigt in der Kunst- und Kulturkirche Erpho aktuelle Arbeiten, die sich mit den Begriffen Haut und Hülle lesen lassen.

Die Haut der Erde zeigt sich an Oberflächen, in Landschaften, die wie fixiert scheinen, doch sich nicht nur in unüberschaubaren geologischen Zeiträumen verändern würden, sondern in jedem Augenblick, dem Blickwinkel der Augen nämlich. Siebe spielt in seinen Tondi mit Papieren, Faltungen, Farben und Mustern komplexe Strukturen durch, die je nach Lichteinfall eine vielfältige Varianz haben. Im besten Fall lassen sich die runden Relief-Bilder drehen, das ließ sich in diese Ausstellung leider technisch nicht realisieren. Wer das Licht seines Smartphones über die Fläche fahren lässt, kann sich aber diese Effekte veranschaulichen.

Neben der Material-Täuschung über die Oberfläche, die Siebe bei den Gesteins-Papieren virtuos zeigt, beschäftigt sich der Künstler mit der Dimension der „Falte“. Was amüsant klingen mag, hat als Gedanke eine philosophische Tiefe. Es ist das Erkunden von Dimensionen. Physiker gehen derzeit als Zustand vor dem Urknall von einer letztlich unvorstellbaren Singularität aus. Vom Urpunkt zum Urstoff ist der Weg unendlich nah. Der barocke Denker Leibniz hat Geistiges und Materielles in seiner Monade zusammendenken wollen. Und Siebe bezieht sich in einigen Arbeiten auf Überlegungen von Gilles Deleuze („Die Falte: Leibniz und der Barock“). Aus der zweidimensionalen Fläche entsteht durch die Falte Raum, Raum der Welt einschließt und Welt ausgrenzt. Siebe lässt weiße Papiere unter seinen Händen Tiefen und Höhen entwickeln, die an sich abstrakt bleiben. Die Falte als unendliche Wiederholung, eine Metapher mit Welterklärungspotenzial.

Die Ausstellung ist bis zum 19. März in der Erphokirche, Ostmarkstraße 21. Der Künstler ist mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr anwesend.