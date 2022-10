Philharmonisches Pferdegetrappel

Ein Konzert für Schlagzeug und Orchester aus der Werkstatt des ungarischen Komponisten Peter Eötvös stand im Mittelpunkt des 1. Sinfoniekonzerts der neuen Saison in Münster. Unbeschreiblich, was da alles passiert. Vor allem, was der Perkussionist Christoph Sietzen im Angesicht des Riesenarsenals seiner Schlaginstrumente an atemberaubenden Aktionen vollführt.

„Wo steht denn mein Pferd?“ hörte man nach dem Sinfoniekonzert am Mittwoch im Theater jemanden fragen. Und in der Tat: Der Heimweg auf einem Pferd hätte gut zur gerade gehörten Musik gepasst. Immer wieder nämlich erinnerte die Sinfonie Nr. 1 der Komponistin Florence Price an weite amerikanische Landschaften, auch etwas an Cowboys und Indianer. Price, die erste afroamerikanische Frau, die in den 1930er Jahren in den USA auf dem Feld der klassischen Musik erfolgreich war, entwickelt ein musikalisches Szenario, das gut und gern auch als Filmmusik durchgehen könnte – galoppierende Pferde inklusive.

Keine Frage: Diese viersätzige Sinfonie gehört kompositorisch nicht unbedingt in die Spitzenliga. Aber es war gut, sie gehört zu haben. Viel Melancholie liegt in ihr, aber auch jede Menge Temperament wie im „Juba Dance“, den westafrikanische Sklaven erfunden haben. Dirigent Golo Berg wippte im Marschrhythmus, das Orchester folgte ihm genüsslich und hatte ebenso Spaß wie das Publikum.

Doch was ist diese Sinfonie, die mit einem Auge stets nach Antonín Dvořák schielt, im Vergleich zu den „Speaking Drums“, dem Konzert für Schlagzeug und Orchester aus der Werkstatt des ungarischen Komponisten Peter Eötvös! Unbeschreiblich, was da alles passiert. Vor allem, was Christoph Sietzen im Angesicht des Riesenarsenals seiner Schlaginstrumente an atemberaubenden Aktionen vollführt. Worte können dies kaum beschreiben – man darf diese durch und durch rasante Performance nicht bloß hören, man muss sie auch sehen. Ganz urwüchsig, ganz emotional und eruptiv wirkt das Geschehen, garniert von der Stimme des Schlagzeugers, der mal flüstert, mal schreit. Immer im Dialog mit dem Sinfonieorchester Münster, das hier eine echte Herkules-Aufgabe stemmt und dem Golo Berg mindestens ebenso viele Farben abverlangt wie Christoph Sietzen seinem Schlagwerk. Mal ganz abgesehen von der rhythmischen Präzisionsleistung des gesamten Apparates auf dem Konzertpodium. Was da so locker und selbstverständlich in die Augen und Ohren des Publikums dringt, ist Schwerstarbeit – schäumender Beifall und Standing Ovations waren der verdiente Lohn.

Bestens passte George Antheils „A Jazz Symphony“ quasi als Appetitanreger zu Beginn des Programms. Ein herrlich anarchisches Werk eines Komponisten, dem künstlerische Konventionen immer ziemlich egal waren. Mal ganz schön „schräg“, mal ganz affirmativ dank jubelnder Bläserklänge – George Antheil wusste, was er wollte und was nicht. Das Ergebnis: spektakulär! So, wie das ­ganze Programm, das man nach diesen Konzerten wohl kaum ein zweites Mal so wird erleben können.

Das Konzert wird am Sonntag (9. Oktober) um 18 Uhr in Münsters Großem Haus wiederholt.