Ausstellung „Zum Zeigen gegeben“: Museum präsentiert Picasso-Spätwerke

Münster

Pablo Picasso, der vor 50 Jahren gestorbene Ausnahmekünstler, blieb zeitlebens neugierig auf neue Ausdrucksformen. In Südfrankreich gehörte die Keramik dazu. Münsters Picasso-Museum zeigt jetzt im oberen Stockwerk, was er in dieser Zeit schuf – und wie die Welt auf seine Todesnachricht 1973 reagierte.

Von Harald Suerland