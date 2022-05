Porträts in allen Schattierungen

Es ist „Der Augenblick“, den die Fotografin Annelise Kretschmer so fabelhaft festhielt: Porträtfotografie in Schwarz-weiß war die größte Stärke der Künstlerin aus Dortmund, deren Nachlass in Münster aufgearbeitet und jetzt groß präsentiert wird.

Sie hatte als eine der ersten Frauen ein eigenes Atelier: die Fotografin Annelise Kretschmer. Praktischerweise befand es sich im oberen Geschoss eines Modegeschäfts, das ihre Eltern in Dortmund betrieben. Denn auf diese Weise wurden aus Modekundinnen bisweilen Fotomodelle – was auch in der Ausstellung zu sehen ist, die das LWL-Museum für Kunst und Kultur vom kommenden Freitag an der Fotokünstlerin widmet: Ein paar Bilder zeigen Damen in wallender Robe.