774 Filmtheater aus 46 Städten Nordrhein-Westfalens sind mit dem diesjährigen Kinoprogrammpreis ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung in Köln wurden am Mittwochabend Kinobetreiber gewürdigt, die sich in besonderer Weise mit einem vielfältigen Programm um den deutschen und europäischen Film sowie den Kinder- und Jugendfilm verdient gemacht haben, wie die Film- und Medienstiftung NRW erklärte. Insgesamt eine Million Euro wurde an die Kinos vergeben.

47.000 Euro an Cinema und Schloßtheater

Die höchsten Geldpreise gingen an Cinema & Kurbelkiste Münster (26.000 Euro), Lichtspiele Kalk, Zoom Kino Brühl (beide 24.000 Euro), Casablanca Bochum und Schloßtheater Münster (beide 21.000 Euro). Die Auszeichnungen wurden zum 32. Mal vergeben. Die Kinobetreiberinnen und -betreiber aus ganz NRW hätten 2021 erneut mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, seien aber dennoch „mit überzeugenden Programmen erfolgreich“ gewesen.„ Diese Hartnäckigkeit zahlt sich aus, denn gerade in den vergangenen Tagen sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Die Besucherzahlen steigen langsam, das macht Hoffnung“, sagte die Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, Petra Müller.

Erstmals verliehen wurde der Sonderpreis „Grünes Kino“ mit einem Gesamtwert von 40.000 Euro, der an 20 Kinos ging. Mit der Prämie werden besondere Initiativen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kino ausgezeichnet. Bei der Prämierung wurden Maßnahmen unter anderem in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien oder Abfallvermeidung berücksichtigt.

Seit 1991 verleiht die Film- und Medienstiftung NRW den Kinoprogrammpreis. Insgesamt konnten so bislang rund 14,4 Millionen Euro aus Fördermitteln, die das Land NRW zur Verfügung stellt, an Kinobetreiber in NRW vergeben werden.