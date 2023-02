Revolte mit erhöhter Betriebstemperatur

Konzert oder Tanz? „Into the Open“ ist beides. Und zwar beides mit erhöhter Betriebstemperatur. Musikalisch folgt die Gangart dem Rock – schnell, laut und dreckig. Dem passt sich der Tanz an. Drei Frauen und ein Mann werfen ihre Körper ins Getöse, das Schlagzeug, Gitarre, Bass und Elektronik erzeugen. Es ist eine Art Revolte, die die belgische Formation Voetvolk unter der Leitung von Lisbeth Gruwez am Wochenende im Pumpenhaus aufführte. Weg von Konvention und Wohlklang, hinein in Ekstase und Anarchie, um es pathetisch auszudrücken.

