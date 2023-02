Roland Kaiser auf großer Tour: Das sind die Termine

Vergangenes Jahr feierte Roland Kaiser nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern brachte am 2. September 2022 zudem sein 28. Studioalbum „Perspektiven“ heraus, das es auf Platz 1 der Deutschen Charts schaffte. In diesem Jahr geht der Schlagerstar auf große Tournee.

In Münster wird Roland Kaiser in diesem Jahr zwar nicht auftreten, dafür steht ein Konzert in Gronau (Kreis Borken) an. Am 2. September kommt der gebürtige Berliner im Rahmen der „Alles OK!“-Tour zum Festivalgelände an der Bürgerhalle. Zudem stehen noch zahlreiche weitere Shows der Touren „Meine große Geburtstagstournee“ sowie „Kaisermania 2023“ an.

Roland Kaiser auf Tour: Das sind die Termine

Roland Kaiser: Meine große Geburtstagstournee 10. Februar 2023: Riesa – SACHSENarena

11. Februar: 2023: Chemnitz – Messe

12. Februar 2023: Braunschweig – Volkswagen Halle

16. Februar 2023: Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

17. Februar 2023: Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18. Februar 2023: Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt

23. Februar 2023: Oldenburg – Große EWE Arena

24. Februar 2023: Rostock – Stadthalle

3. März 2023: Oberhausen – König-Pilsener-Arena

4. März 2023: Köln – Lanxess Arena

5. März 2023: Dortmund – Westfalenhalle

10. März 2023: Schwerin – Sport- und Kongresshalle

11. März 2023: Kiel – Wunderino Arena

17. März 2023: Zürich – Hallenstadion

18. März 2023: München – Olympiahalle

24. März 2023: Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

25. März 2023: Berlin – Mercedes-Benz Arena

Alles OK! – Open Air '23 20. Mai 2023: Bad Segeberg – Kalkberg Arena

21. Mai 2023: Bad Segeberg – Kalkberg Arena

3. Juni 2023: Schwarzenberg – Waldbühne

4. Juni 2023: Kamenz – Hutbergbühne

9. Juni 2023: Bruchsal – Schloss Bruchsal

10. Juni 2023: Willingen – Festivalgelände am Sauerlandstern

16. Juni 2023: Meppen – Emsland Open Air

16. Juni 2023: Mönchengladbach – Sparkassenpark

23. Juni 2023: Cottbus – Spreeauenpark

24. Juni 2023: Leipzig – SommerArena auf der Festwiese Leipzig

25. Juni 2023: Friedberg (Hessen) – Seewiese

1. Juli 2023: Klagenfurt – Wörthersee Ostbucht

2. Juli 2023: Wien – Schloss Schönbrunn

7. Juli 2023: Bonn – Kunst!Rasen

8. Juli 2023: Rostock – IGA Parkbühne

20. Juli 2023: Rosenheim – Sommerfestival

21. Juli 2023: Salem – Schloss Salem

22. Juli 2023: Fulda – Domplatz

10. August 2023: Neu-Ulm – Wiley Sportpark

11. August 2023: Coburg – Schlossplatz

12. August 2023: Magdeburg – Domplatz

18. August 2023: Erfurt – Domplatz

18. August 2023: St. Goarshausen – Loreley Freilichtbühne

20. August 2023: Halle/Westfalen – OWL Arena

26. August 2023: Berlin – Waldbühne

27. August 2023: Berlin – Waldbühne

1. September 2023: Gronau – Festivalgelände an der Bürgerhalle

2. September 2023: Bremerhaven – Open Air an der Stadthalle

Kaisermania 2023 28. Juli 2023: Dresden – Filmnächte am Elbufer

29. Juli 2023: Dresden – Filmnächte am Elbufer

4. August 2023: Dresden – Filmnächte am Elbufer

5. August 2023: Dresden – Filmnächte am Elbufer

Karten für sämtliche Konzerte von Roland Kaiser gibt es auf der Ticketplattform Eventim zu kaufen.