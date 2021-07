 Münster bekommt Rückenwind aus Düsseldorf

Münster

Noch fließt kein Geld. Aber das Land NRW signalisiert großes Interesse an einem Musik-Campus für Münster. Zwei Ministerinnen aus Düsseldorf zeigten sich jetzt beim Besuch in Münster sehr angetan von den Plänen. Nun ist Münster am Zug, den Knoten endlich durchzuschlagen.

Von Johannes Loy