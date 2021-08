Rudolf Innig lässt Bruckners Symphonik leuchten

Erst sehr spät in seinem Leben fand Anton Bruckner Anerkennung als Komponist großer Orchestersinfonien. Viel berühmter war er als Organist, der durch ganz Europa reiste. Kaum eine Metropole, in der er nicht zu hören war, und für sein Spiel, vor allem seine Improvisationen bejubelt wurde. Weil Bruckner kaum lohnende Originalkompositionen für Orgel hinterlassen hat, schuf Rudolf Innig in den letzten Jahren Transkriptionen, die inzwischen auf CD eingespielt sind und von denen Innig beim letzten Orgelsommer-Konzert in St. Lamberti zwei umfangreiche Nummern präsentierte.

