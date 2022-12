Schneegestöber mischt Tradition auf

Das münstersche Improtheater „Impro 005“ bringt alljährlich mit der großen Weihnachtsshow, die im Kreativ-Haus bereits Kultstatus hat, frisches Schneegestöber in festgefahrene Sitten und Bräuche. Wir waren dabei.

Der Gedanke, Weihnachten zu improvisieren, scheint zunächst unvorstellbar. So ist doch insbesondere dieses Fest mit einer mindestens 24-tägigen Vorbereitungszeit verbunden und gründet in vielen Familien auf unumstößlichen Traditionen. Das münstersche Improtheater „Impro 005“ bringt jedoch alljährlich mit der großen Weihnachtsshow, die im hiesigen Kreativ-Haus bereits Kultstatus hat, frisches Schneegestöber in festgefahrene Sitten und Bräuche.

Doch wie funktioniert Improvisationstheater eigentlich? In der vollbesetzten Theaterbühne im Kreativ-Haus gaben die Impro-005-Mitglieder Irmhild Willenbrink, Marcus Loebe-Keuter und Marcus Fischer am Freitagabend zunächst eine kleine Einführung. „Alles, was wir machen, ist nicht geprobt. Es gibt keine Texte und keine Dramaturgie. Auch der Musiker hat keine Noten dabei“, erklärte Willenbrink dem gespannten Publikum. „Wir nehmen heute Geschenke von euch an“, ergänzte Loebe-Keuter und bereitete die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre partizipative Rolle vor.

Improvisationstheater lebt von spontanen Vorschlägen aus dem Publikum, die den Schauspielern damit Charaktereigenschaften, Nationalitäten sowie Zeit und Raum vorgeben. Das münstersche Publikum zeigte sich dabei sehr schenkfreudig.

Im Laufe des Abends schlüpften Willenbrink und Loebe-Keuter in die Rollen von Hedwig und Georg, Margret und Herrmann, Jenny und Stephan sowie Sonja und Henning. In diesen Paarungen führten sie Gespräche mit den Charaktereigenschaften von Wandschrank und Spitzendecke, durchlebten eine Achterbahn der Gefühle während einer Flugreise oder präsentierten ihren lettischen ESC-Gewinnerhit mit dem Titel „Farrah Fah“. Genial war dabei nicht nur das Zusammenspiel von Willenbrink und Loebe-Keuter sondern auch die musikalische Untermalung von Marcus Fischer.

So fragte man sich zwischenzeitlich, ob eigentlich die Musik auf das Schauspiel reagiert oder das Schauspiel auf die vorgegebenen Impulse der Musik. Kein Wunder, dass das „Impro 005“-Team regelmäßig mit frischem Schneegestöber, der anfangs eingeübten Weihnachtsshow-Laola-Welle, belohnt wurde.