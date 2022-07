Seelenklänge aus dem alten Russland

Darf man in diesen Zeiten russische Musik spielen? Aber ja! Denn die gehört zum festen Bestandteil europäischer (Klang-)Kultur. Und was können Mili Balakirew oder Peter Tschaikowsky dafür, dass Russland derzeit Waffen gegen die europäische Zivilisation richtet? Es war also richtig, dass das Studentenorchester bei seinem Konzert am Donnerstag im Mutterhaus der Franziskanerinnen Tschaikowskys vierte Sinfonie in den Mittelpunkt rückte und sein Programm mit Balakirews „Ouvertüre über drei russische Themen“ eröffnete. Musik, die sicher alle Krisen überleben wird. Zumal dann, wenn sie so großartig, so inspirierend gespielt wird wie bei diesem fantastischen Konzert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch