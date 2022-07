Sicheres Schwein im Haus aus Stein

„Wie sieht das denn hier aus?“ ruft das wuschelige Stofftier von der Bühne am Alten Zoo. Dicht an dicht liegen und sitzen Menschen jeden Alters vor ihm in weiter Runde. „Wie im Schweinestall!“ Aber damit meint er die „Drei kleinen Schweinchen“ des Puppentheaters, denn die lassen es sich lautstark gut gehen mit Spielen, beim Fressen fliegt das Heu. Bis Sau und Eber den Nachwuchs vor die Tür setzen, sich selbst ein Haus zu bauen, das sie vor dem Wolf schützt. Den lässt das Duo „Artisanen“ aus Berlin mit einigem Witz als Show-Master auftreten in der „Show, in der das Schwein fliegt“. Die kleinen Schweinchen haben sich je ein eigenes Haus gebaut – jene aus Stroh und aus Holz kann der Wolf geschwind davonblasen, mitsamt Schweinchen. Dann kommt das Haus aus Stein dran.

