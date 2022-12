Sonnenschub auf den letzten Metern

Im Januar 2023 gehen Jupiter Jones auf eine kleine, aber feine Clubtour. Im Gepäck haben sie ihr neues Album „Die Sonne ist ein Zwergstern“, welches am 30. Dezember 2022 veröffentlicht wurde. Am 13. Mai treten sie in Münster in der Sputnikhalle auf. Wir haben reingehört und uns mit Nicholas Müller unterhalten.

„Jupiter Jones“ besteht aus Nicolas Müller (r.), der seit 13 Jahren in Münster lebt, und Gitarrist Sascha Eigner. Mit „Die Sonne ist ein Zwergstern“ veröffentlicht das Duo zum Jahresende sein neues Album komplett in Alleinregie.

Ausgerechnet zum Jahreswechsel erscheint das neue Album von Jupiter Jones. Ein Termin, der in der Branche völlig ungewöhnlich ist. Aber bei der Band um Sänger und Schriftsteller Nicholas Müller aus Münster war noch nie etwas gewöhnlich. „Gerade wegen der Umstände, in denen sich die ganze Welt gerade befindet, wollten wir auf dem letzten Meter noch einen raushauen“; sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das neue Album „Die Sonne ist ein Zwergstern“ stemmte der 41-Jährige mit Gitarrist Sascha Eigner komplett alleine durch Crowd­funding und eigene Ersparnisse – vom Komponieren bis zum Gründen einer Plattenfirma. Geprobt wurde im Gleis 22 und im Triptychon.

Müller verließ 2014 Jupiter Jones; 2021 verkündete er mit Eigner das Comeback der Band, die sich zwischenzeitlich aufgelöst hatte. Aus einem Quartett wurde ein Duo. „Während der Pandemie bin ich echt in ein paar Löcher gefallen, habe meine Depressionen erlebt und bin daraus konkreter als jemals zuvor erwachsen“, sagt Nicholas Müller. Diese Direktheit merkt man den zwölf neuen Songs an, die nicht nur textlich frischer und kompakter sind.

Klasse Songs mit rockigem Achtziger-Sound

Sie stecken voller Selbstbewusstsein und Aufbruchstimmung. Einige sind auch tanzbar. „Gitarrist Sascha schreibt die meiste Musik. Er hat eine große Liebe zu den Achtzigern. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch. Ich kann nur nicht tanzen.“ Die Punk­riffs im Song „Melatonin“ stammen von Nicholas Müller, der mit harmonischem Moll-Gesang überrascht.

In famosen tiefsinnigen Songs beleuchtet Jupiter Jones facettenreich das Phänomen der Liebe als „Mein Viel und dein Vielleicht“ oder „So hat noch jedes Ende angefangen“. „Alle Liebeslieder sind autobiografisch, aber nicht immer unbedingt einer Person gewidmet“, sagt Müller, während er den spanischen Windhund Öre streichelt, der aus der Tierrettung kommt.

Dreh im Kammertheater

Aber was bedeutet der Albumtitel: „Die Sonne ist ein Zwergstern“? Ein Internetvideo gab den Ausschlag. „Ich erfuhr, dass in der Astronomie die Sonne als Zwergstern gilt“, sagt Nicholas Müller: „Wow, das macht uns Menschen dann noch kleiner. Das hat mich beeindruckt.“ Apropos klein. Das aktuelle Jupiter-Jones-Video wurde in Münsters Kammertheater „Kleiner Bühnenboden“ gedreht.

„Das war eine der schönsten Notgeburten. Wir haben spontan die Möbel von Doc Müller bekommen, fanden mit Max und Eileen zwei tolle Schauspieler im Freundeskreis. Gideon Rothmann hat das Video an einem Nachmittag gedreht.“ Am 13. Mai treten Jupiter Jones in der Sputnikhalle auf.

Silvester vor dem Brandenburger Tor

Und wie hat Nicholas Müller das Fest verbracht? „Weihnachten tourte ich mit meiner achtjährigen Tochter meine Familie ab. Ich übernahm in der Küche den Rouladenpart.“ Silvester tritt Jupiter Jones live im ZDF vor dem Brandenburger Tor auf. „Das ist der Hammer. Früher war ich immer Silvester aus Protest um 22 Uhr im Bett.“

Hier kann man das neue Album bestellen: https://jupiterjones-shop.de/

