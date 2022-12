Stille, Gloria und Hoffnung auf Frieden

In der Stadt Trubel. In der Petrikirche stille Erwartung und feine Klänge. Das traditionsreiche Quempas-Singen zog die Gäste erneut in seinen Bann.

Die Weihnachtsmärkte in Münsters Innenstand leuchten, strahlen und glänzen, als stehe ein unerhörtes Ereignis bevor. Ausgelassenheit überall, die in den Arkadenbögen im Spalier gereihten Adventskränze illuminieren unwirkliche Volksszenerien: Weihnachten. In der Luft klirrt eine arktische Note. Hoch ragt der Lamberti-Kirchturm in die Nacht, mit „Himmelsleiter“ wie ins Unendliche vorstoßend. Nur wenige Schritte vom Trubel: die kleine Petrikirche, wie eine Krippe, im Zentrum, doch nicht zentral, ohne machtbewussten Vorsitz über eine magistrale Geschäftsstraße. In beiden Galerien ums Hauptschiff saßen hier die Leute dicht gedrängt, viele Kinder, unten war alles bis auf den letzten Platz besetzt. In den Gängen stauten sich Besucher – und Mitglieder des Philharmonischen Chors Münster, aus dessen Reihen vereinzelt erste Stimmen „Silence my soul“ intonierten. Wie aus Echokammern, im geflüsterten Pianissimo, vervielfältigten sich Einzelstimmen eines chorischen Mosaiks hin zu einem polyphonen Klangbild. Das konzertante Motto des Abends „Silence und Peace“ hätte kaum suggestiver anklingen können, auch der intonationssichere Gesang des auf der Orgelempore platzierten Kinder- und Jugendchores des Paulinums wirkte wie der Erde enthoben.

Ein elegischer Grundton zog sich durchs Programm- Es war durch englische Chormusik geprägt, deren monarchische Grandezza in Philip Moores „Into a Quiet World“ oder Richard Shepards „Out of the Stillness“ aufschien. Weiter ging es über den Kanon „Dona nobis pacem“ bis zu weihnachtlichen Evergreens („Es ist ein Ros’ entsprungen“). Im Tutti-Chorgesang „O Heiland, reiß’ die Himmel auf“ waren die Zuhörer wie im finalen „In dulci jubilo“ einbezogen, während gedämpft das Blechbläserensemble Embrassy eine pastorale Kurzfassung der „Sarabande“ aus Edvard Griegs „Holberg-Suite“ op. 40 bot.

Die Bitte um Frieden gehört zu Weihnachten – Gewalt, Furcht und Flucht bei Jesu Geburt verdunkeln das Umfeld der Heilsbotschaft. Ohne expliziten Hinweis dachte jeder an den ungeheuren Krieg „ganz in unserer Nähe“.

Die Doppelchörigkeit einzelner Gruppen quer durchs Kirchenschiff, von Dirigent Martin Hennings souverän koordiniert, zog die Fäden vom Bewusstsein bedrohter Freiheit hin zu Hoffnung und Zuversicht. Es ist die Qualität großer Musik, noch in der Klage der Schütz-Motette „Verleih’ uns Frieden gnädiglich“ den Widerschein aufleuchten zu lassen, der im Traditional „Ding, Dong, Merrily on High“ seine jubilierenden „Gloria“-Pirouetten dreht. Denn das Weihnachtsfest steht für beides: für weltliches und himmlisches Glück!