Vom Background-Girl zur besten Rockröhre

Ihre ersten Erfolge feierte Tina Turner noch an der Seite ihres Ehemanns Ike. Doch erst nach der Trennung startetet sie richtig durch – wovon das Musical „Simply the Best“ auf mitreißende Weise erzählt.

Tina-Turner-Musical „Simply the Best“ in Münster

Auch Tina Turner hat mal klein angefangen. So war es für die kleine Anna Mae Bullock ein Segen, dass sie 1958 als Backgroundsängerin von Ike Turner verpflichtet wurde, der mit den Kings of Rhythm eine erfolgreiche Funk- und Soulkarriere feierte. Schnell mauserte sich die 19-jährige Neue, stieg in der Gunst der Fans und auch der des überaus kritischen Bandleaders auf. Das alles gipfelte 1962 in der Heirat der beiden– das Duo Ike & Tina Turner war geboren. Dass sich der Mann nach der Trauung als drogensüchtig und gewalttätig erwies, führte 1978 zur Trennung des Paares und zur Auflösung des musikalischen Duos.