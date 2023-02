Vainstream Rockfest: Feste Größe auf Deutschlands Festival-Landkarte

Das Vainstream Rockfest wird seit 2006 in Münster ausgetragen.

Das Gelände liegt am Hawerkamp in der Nähe des Hafens.

Jedes Jahr kommen bis zu 18.000 Besucher zum Vainstream Rockfest.

Instagram: vainstream_rockfest Homepage: vainstream.com

Die Anfänge des Vainstream Rockfest in Münster

Alles begann am 1. Juli 2006: Auf dem Hawerkamp-Gelände in Münster, ebenfalls Austragungsort für das Docklands Festival, fand zum ersten Mal das Vainstream Rockfest statt. Zwölf Bands traten zur Premiere des Festivals auf, das schon vor Beginn ausverkauft war. Zu den namhaftesten Künstlern gehörten Bullet for my Valentine, Boysetsfire sowie Danko Jones. Auch die Lokalmatadoren von Neaera spielten beim ersten Vainstream Rockfest. Im darauffolgenden Jahr konnten der Veranstalter Kingstar unter anderem die Dropkick Murphys und Hatebreed an den Hawerkamp bringen. Zudem fand das Festival erstmals auf zwei Bühnen statt.

Die Anzahl der Bands erhöhte sich jedes Jahr – 2009 traten dann bereits 27 Künstler beim Vainstream Rockfest auf. Mit den Berlinern K.I.Z gab es auch erstmals eine Band aus dem Hip-Hop-Spektrum auf dem Festival. Bis 2023 sollte das Trio insgesamt sechsmal auf dem Hawerkamp auftreten. Eine weitere Neuigkeit gab es 2009: Zum ersten Mal wurde das Vainstream an zwei Tagen abgehalten. Dieses Konzept wurde in den darauffolgenden Jahren jedoch wieder verworfen.

Die Entwicklung des Vainstream Rockfest bis heute

Mit den Jahren entwickelte sich das Vainstream Rockfest zur festen Festival-Institution – nicht nur in Münster, sondern auch deutschlandweit. Musikalisch konzentriert es sich hauptsächlich auf die Genres Punk, Hardcore und Metal. Die Organisatoren schafften es, mitunter weltweit bekannte Namen wie Slayer und Motörhead anzulocken. Ab 2014 wurde das Festival-Gelände zudem um einige Bühnen erweitert. Neben den beiden Hauptbühnen gab es auf dem hinteren Teil des Hawerkamp-Geländes noch eine weitere kleinere Bühne. Des Weiteren spielten Bands in der angrenzenden Sputnikhalle. Dort steigt seitdem auch immer der Abschluss des Vainstream.

2022 fand das Vainstream zum 15. Jubiläum erstmals an zwei Wochenenden statt. Während am "Weekend One" Punk-Ikonen wie The Offspring und Sum41 vor den knapp 18.000 Zuschauern auftraten, konnten für das "Weekend Two" unter anderem die Düsseldorfer Broilers und Alligatoah gewonnen werden.

Corona zwingt Vainstream zur Pause

Neben sämtlichen anderen Großveranstaltungen musste auch das Vainstream Rockfest in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. "Das hat einem schon den Boden unter den Füßen weggezogen", sagte Tom Naber vom Veranstalter Kingstar in einem Interview über die Absage des Festivals. Bereits für 2020 waren die Headliner The Offspring und Sum41 bestätigt – zwei Jahre später konnten die Nordamerikaner ihre Auftritte beim Vainstream 2022 nachholen.