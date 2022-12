Verhandlung, Vertrag und Frieden

Es waren Momente von historischer Bedeutsamkeit, als sich gekrönte Häupter und Staatspräsidenten aus Europa am 24. Oktober 1998 in Münster und Osnabrück versammelten. In den Rathaussälen der beiden Friedensstädte schauten sie fasziniert auf die Konterfeis der Gesandten, die 1648 per Vertrag und mit ihren Unterschriften einen der grausigsten Kriege der europäischen Geschichte beendet hatten. Die Europaratsausstellung im Westfälischen Landesmuseum brachte das historische Gewicht jenes Friedensschlusses mit spektakulären Leihgaben in Erinnerung.

Kalter Hauch des Krieges

25 Jahre später zieht der kalte Hauch des Krieges durch die europäische Haustür. Umso mehr wollen Münster und Osnabrück an den Westfälischen Frieden und seine Wirkkraft erinnern. Nicht so spektakulär wie 1998, aber nicht minder engagiert und fundiert.

Rathaus des Westfälischen Friedens und Stadtweinhaus in Münster in abendlicher Beleuchtung Foto: Matthias Ahlke

Wie der doppelgesichtige Kopf des römischen Gottes Janus richtet sich der Blick im Gedenkjahr zurück in die Geschichte und zugleich in die Zukunft. „Eine zentrale Frage wird sich durch das gesamte Programm ziehen: die nach der Zukunft des Friedens. Es ist heute wieder immens wichtig, aus den Fehlern wie aus den politischen Erfolgen in der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Und dabei ist es keineswegs ein Zufall, dass das Programm des Jahres so vielfältig sein wird wie die Menschen, Gruppen und Institutionen, die einen Beitrag dazu leisten“, formuliert Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing, das mit dem Arbeitskreis „Dialoge zum Frieden“ in der Allianz für Wissenschaft, dem Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Westfälischen Wilhelms-Universität und weiteren Partnern das Programm vorbereitet. Vor wenigen Tagen wurde bestätigt, dass der „Tag des offenen Denkmals“ am 10. September 2023 mit Festakt und Feier auf dem Prinzipalmarkt in Münster, also mit dem Blick auf das Rathaus des Westfälischen Friedens, eröffnet wird.

Programm zum Jubiläum Foto: Münster eröffnet den Veranstaltungsreigen mit einem zweitägigen Bürgerfest im Vorfeld des 15. Mai 2023 – des Jahrestags der Unabhängigkeit der Niederlande. Am 10. September wird der „Tag des offenen Denkmals“ in Deutschland mit einem Festakt auf dem Prinzipalmarkt eröffnet. 2023 werden sowohl der Preis des Westfälischen Friedens als auch der Historikerpreis der Stadt Münster verliehen. ,Osnabrück wird das Jahr mit einer Festwoche vom 21. bis 28. April 2023 eröffnen. Der 125. Geburtstag von Erich Maria Remarque wird am 20. und 21. Juni gefeiert und umfasst die Verleihung des Remarque-Friedenspreises. Eine „Kulturnacht XXL“ geht vom 25. bis zum 28. August über die Bühne. Zur Feier „25 Jahre Felix-Nussbaum-Haus“ wird am 9. September Architekt Daniel Libeskind erwartet. Zum Finale am 24./25. Oktober sollen sich zur „Europäischen Debatte“ Intellektuelle in den Friedenssälen von Münster und Osnabrück treffen. Im Laufe des Jahres sind auch sportliche Ereignisse geplant, die beide Friedensstädte miteinander verbinden. -loy- ...

Münster hatte bereits 2021 ein Budget von 1,3 Millionen Euro für die Erinnerungsfeiern veranschlagt. Zwei wichtige Preise werden in Münster im Rahmen des Friedensjubiläums vergeben: Die Wirtschaftliche Gesellschaft von Westfalen und Lippe wird wieder den „Internationalen Preis des Westfälischen Friedens“ übergeben. Es wäre ein Wunder, wenn dann schon eine Friedenslösung für Russland und die Ukraine in den Blick käme.

Friedenspreis und Historikerpreis

Die Stadt Münster will aus Anlass des Gedenkjahres ihren mit 15 000 Euro dotierten Historikerpreis sowie einen begleitenden Förderpreis für junge Historiker und Historikerinnen verleihen – eingebettet in eine wissenschaftliche Tagung.

Bewährte Veranstaltungsreihen wie die Programmwoche „1648: Dialoge zum Frieden“ mit Schülerakademie und dem Treffen der Religionsgemeinschaften werden ebenfalls zum Jubiläumsprogramm gehören. Das Theater Münster will sich 2023/24 ebenfalls dem Thema „Krieg und Frieden“ widmen. Für die Abschlussveranstaltung am 24./25. Oktober ist geplant, mit Unterstützung der heimischen Wirtschaft hochkarätige internationale Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Politik in die beiden Städte einzuladen, die sich über Wege in eine friedliche Zukunft verständigen.

Stimmungsvoller Blick auf das Rathaus in Osnabrück Foto: Moritz Frankenberg

Osnabrück versteht das Vermächtnis des Friedensschlusses von 1648 als Auftrag, auch in Zukunft den Frieden zu fördern. Über 50 Akteure steuern rund 200 Projekte und Veranstaltungen bei: Das Angebot reicht von Ausstellungen, Konzerten und Kunst im öffentlichen Raum über Podiumsgespräche bis hin zu Bürgeraktionen und Jugendprojekten. „Die ganze Stadt ist eingeladen, das Jubiläum zu gestalten“, betont Erster Stadtrat Wolfgang Beckermann. „Das Programm regt nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum aktiven Einsatz für den Frieden an.“

Themenwochen in Osnabrück

Von April bis Oktober 2023, zum Auftakt gibt es ein großes Kulturfest, widmet sich das Jubiläumsprogramm in sieben Monaten jeweils für eine konzentrierte Woche bedeutenden Friedensthemen. Zur Eröffnung im April steht beispielsweise das Thema „Natur und Umwelt“ im Fokus. „Die monatlichen Themenwochen bilden den roten Faden des Programms“, erläutert Kulturamtsleiterin Patricia Mersinger. Besondere Anliegen sind ihr der Schwerpunkt Jugend und die vielfältigen Beteiligungsprozesse. „Jede Person, die aktiv am Jubiläum beteiligt ist, wird sich mit der Friedensstadt identifizieren.“

Beckermann und Mersinger deuten auf weitere Jahrestage hin, die sich in das Jubiläum in Osnabrück einfügen. Das Felix-Nussbaum-Haus feiert vom 9. September an sein 25-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung über Künstler im politischen Widerstand. Bereits am 22. und 23. Juni erinnert Osnabrück an den 125. Geburtstag des Schriftstellers Erich Maria Remarque (1898-1970). Dann wird der Remarque-Friedenspreis verliehen.