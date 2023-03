Vielfalt ist das Markenzeichen

Eine Fahrt nach Worpswede war der Auslöser, die eigene Kreativität der Grund: Am 16. März 1983 fanden sich 15 Künstler im Münsterzimmer des Kolpinghauses an der Aegidiistraße zusammen, um einen Künstlerkreis zu bilden – „eine freie Künstlervereinigung ohne unnötige Vereinsmeierei“. Das Konzept hatte Bestand. Zum 40-jährigen Bestehen zeigen elf der 13 Mitglieder von „TUN – Arbeitskreis Kunst 83 Münster“ im Krameramtshaus die Vielfalt ihrer Kunst zum Thema „Wandel“.

Gewandelt hat sich bereits der Name: aus der „Gruppe 83“, wurde ein Jahr später der „Kunstkreis 83“ und ab 1989 „TUN Arbeitskreis Kunst 83“, der seit 1992 sogar ein eingetragener Verein ist. Die erste Ausstellung fand vom 1. bis 26. November 1985 im Kreisheimathaus Tecklenburg statt.

TUN Arbeitskreis Kunst im Krameramtshaus "Auflösung I + II" - Hildegard Backsmann vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Deutsches Eck" - Karin Ewald vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "VerWandlungen" (Ausschnitt) - Ruth Neumann vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "VerWandlungen" - Ruth Neumann vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Beseelte Natur" - Karin Ewald vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Befreundet" - Dr. Ulrike Weßling vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Hoch hinaus" - Dr. Ulrike Weßling vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Aufruhr" - Monika Sebastian vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Düstere Vision" - Karin Ewald vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Frühling/Sommer/Herbst" - Monika Katschmarek vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Geschützter Eisenstaub" - Monika Katschmarek vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Verrostet" - Monika Katschmarek vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Vom handgeschöpften Papier bis zum Buch" - Dr. Peter Jansen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Vom handgeschöpften Papier bis zum Buch" (Ausschnitt) - Dr. Peter Jansen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Vom handgeschöpften Papier bis zum Buch" (Ausschnitt) - Dr. Peter Jansen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Vom handgeschöpften Papier bis zum Buch" (Ausschnitt) - Dr. Peter Jansen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock Dr. Peter Jansen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Sommer" und "Herbst" - Achim Bruun vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Winter" und "Frühling" - Achim Bruun vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Maispflanze" - Dr. Peter Jansen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Veränderter Bergblick" und "Blühen und Verblühen" - Brigitta Meeßen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Altern, Mensch im Wandel" - Brigitta Meeßen vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Durchblick" - Dr. Ulrike Weßling vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock Elisabeth Schliemann vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Meditation 1 + 2" - Renate Backsmann vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Ausschnitt von VerWandlungen" - Ruth Neumann vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock Der "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock "Zufall" - Dr. Ulrike Weßling vom "Arbeitskreis Kunst Tun 83" zeigt im Krameramtshaus Arbeiten zum Thema "Wandel". Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Zusammenschlusses. Foto: Gerhard H. Kock Der "Arbeitskreis Kunst Tun 83" besteht seit 40 Jahren. Foto: Gerhard H. Kock

Die Vielfalt des Wandels ist nicht nur Thema, sondern kann zugleich Leitfaden der Ausstellung sein – verblüffender Weise auch am Beispiel der Jahreszeiten. Die müssen jenseits des Äquators oft als Beispiel für Veränderungen herhalten; die TUN-Künstler aus Münster legen noch ein paar Veränderungen drauf. Achim ­Bruun beispielsweise ändert die Reihenfolge, beginnt seine vier Aquarelle mit dem Winter. Dafür lässt Monika Katschmarek in ihrem Rostbild „Frühling/Sommer/Herbst“ den Winter gleich ganz weg. Höchst klassisch dekliniert Brigitta Meeßen die „Jahreszeiten“ Frühling, Sommer, Herbst und Winter in ihren Blumen-Aquarellen durch. Kontinuität im Wandel bebildert Karin Ewald in ihrer „Beseelten Natur“: In einer Art Apfel der Erkenntnis tummeln sich Wesen, Geist-Gegenwarten vielleicht, die sich gegen die Herrschaft des Materialismus der Moderne mit ihrer KI und ihren Maschinen wehren.

In der Ausstellung ist auffällig viel abstrakte Kunst zu finden. So erkundet Ruth Neumann den Wandel im Formalen. In einen Druckstock aus Styrene-Kunststoff hat sie Gläser unterschiedlicher Größe gedrückt. Durch Drehungen, Bemalungen, Einfärbungen hat sie aus ein und demselben Ur-Muster 52 unterschiedliche Bildmotive geschaffen. Hildegard Backsmann entwickelt ebenfalls aus einer Form eine Vielfalt. In ihren Textilarbeiten nimmt sie sich die strengen geometrischen Formen Rechteck und Dreieck vor. Daraus entwickelt sie in Seide eine „Auflösung“, die sowohl die geschlossene Form öffnet als auch den Linien eine leichte Rundung gibt.

Die Ausstellung ist bis zum 7. März im Krameramtshaus zu sehen.