Von Gesellschaftsthemen inspiriert

Als „kontrastreich und vielseitig, manchmal widersprüchlich, aber auf jeden Fall individuell und besonders“ fasst Professor Rüdiger Quaas von Deyen die gezeigten Arbeiten zusammen. Absolventinnen und Absolventen der School of Design Münster der Fachhochschule präsentieren sie an diesem Wochenende. Damit findet der „Parcours“ erstmals wieder analog am Leonardo-Campus statt – wenn auch mit Einschränkungen.

Drei Semester lang mussten die Studierenden darben. Nur digital konnten die Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs Design an der zur Fachhochschule Münster gehörenden School of Design Münster in dieser Zeit ihre Abschlussarbeiten präsentieren. Doch nun hat er wieder geöffnet: der Parcours. Coronabedingt wird an diesem Wochenende allerdings nur das Foyer der Schule am Leonardo-Campus 6 bespielt. Dennoch verspricht Hochschullehrer Professor Rüdiger Quass von Deyen einen Parcours, der „kontrastreich und vielseitig, manchmal widersprüchlich, aber auf jeden Fall individuell und besonders“ sein wird.

In den Bachelor- und Masterarbeiten lässt sich nach Ansicht von Quass von Deyen erneut ein Trend ablesen. „Die Absolventinnen und Absolventen positionieren sich immer häufiger und deutlicher politisch. Sie nehmen zu gesellschaftlich wichtigen Themen klar Stellung und beschäftigen sich weniger mit dem Lifestyle im Allgemeinen“, schreibt er in einer Mitteilung der Fachhochschule.

Ein Beispiel dafür ist die Arbeit von Kim Oppermann. Sie hat ein Buch über „Menschen mit bemerkenswerter Haut“ zusammengestellt – Titel: „ein Teil von Mir“. Das Werk mit vielen Fotografien und kleinen Erklärstücken handelt von Menschen mit signifikanten Hauterkrankungen. Über Selbsthilfegruppen kam Oppermann mit den Betroffenen in Kontakt, von denen nicht wenige über die Stigmatisierung durch ihre Erkrankung klagten. Nicht um die Krankheit geht es Oppermann indes, sondern um die „Menschen, die in dieser Haut stecken“. Aufklärung sei das Ziel ihrer Arbeit. „Design“, sagt Oppermann,“ „hat die Möglichkeit und auch die Verantwortung, diese gesellschaftlichen Dinge sichtbar zu machen.“

Als „partizipativen Designprozess“ beschreiben Nora Karl und Mirjam Bauer das von ihnen gemeinsam entwickelte „Wunschpaket“. Dieses richtet sich – mit dem Prototyp für eine App und einem Leporello mit Icons – an junge Erwachsene mit Behinderung, die vor der Berufsfindung stehen. Ihnen wollen Karl und Bauer mit ihrer auditiven und illustrativen Arbeit helfen, Wünsche zu formulieren und zu artikulieren.

Gianluca Scigliano wiederum präsentiert eine von ihm illustrierte Buchvorlage mit dem Titel „Der Baron auf den Bäumen“. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Italo Calvino (1957), das einst als Kinderbuch auf den Markt kam. Nun will Scigliano auch Erwachsene für diese für ihn „wunderschön geschriebene, zeitlose Geschichte über individuelle Freiheit und das Verhältnis von Mensch und Natur“ begeistern. Das Buch gestaltete er mit experimenteller Typographie und Bildverzahnung. Der Absolvent mit italienischen Wurzeln hofft nun, einen Verlag als Partner zu finden.

Beim Parcours am Samstag und Sonntag (5. und 6. Februar) von 10 bis 19 Uhr dürfen sich im Foyer am Leonardo-Campus 6 zu jedem Zeitpunkt maximal 65 Personen aufhalten. Der Zugang ist nur mit 2G+ möglich, die nötigen Nachweise werden am Eingang überprüft. Es gilt außerdem Maskenpflicht.