Wanderung nach irgendwo

Fragmentarisch, fragil, scheinbar unfertig – Marja Marlene Lechner fordert Betrachtende heraus, sich darüber klar zu werden, was ist fertig, was ist sicher und was perfekt. Und das Ergebnis? Alles, was ist, ist fragmentarisch, fragil und in Veränderung. Zu sehen in ihrer Ausstellung „open the gate“ beim Förderverein Aktuelle Kunst.

