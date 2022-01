Wenn Nähe plötzlich zum Problem wird

„Nähe wurde plötzlich zum Problem, Distanz zur Tugend“, erklärte von Düffel am Samstag bei seiner Lesung im Franz Hitze Haus und sprach in diesem Zusammenhang von einer „Umkehrung von Werten“. Corona hat manches verändert.

Bei Familienromanen ist es oft so, dass alle am Ende zusammenkommen, und dann wird abgerechnet. In John von Düffels letztes Jahr erschienenem Roman „Die Wütenden und die Schuldigen“ sieht das ein bisschen anders aus. Die Handlung spielt im März 2020, also unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie. Da klappt das mit dem Zusammenkommen nicht mehr.

„Nähe wurde plötzlich zum Problem, Distanz zur Tugend“, erklärte von Düffel am Samstag bei seiner Lesung im Franz Hitze Haus und sprach in diesem Zusammenhang von einer „Umkehrung von Werten“. Die Familiengeschichte zerfalle hier in Einzelgeschichten, die sich für den Leser am Ende aber zu einem Ganzen fügen, ergänzt Prof. Kai Bremer, Literaturwissenschaftler an der Universität Osnabrück, der den Abend moderierte.

Das Romanpersonal umfasst drei Generationen. Als eine Art Schnittstelle fungiert Maria, Ärztin an der Berliner Charité. In dem Abschnitt, den von Düffel las, will sie gerade den Vater ihres Ex-Mannes besuchen, kann aber nicht, weil sie wegen eines Coronafalls in der Klinik in Quarantäne muss. Stattdessen begegnet sie einem Rabbi, der sich in der Wohnung über ihr aufhält. Auch er ist durch die Pandemie verhindert. Eigentlich hätte er über Hamburg nach New York reisen wollen, um die Route seiner Großeltern nachzuvollziehen, als diese vor den Nazis flüchteten.

Der Autor schildert die Begegnung mit gut dosiertem Witz und viel Liebe zu Detail. Die beabsichtigte Schiffspassage des Rabbis weckt bei Maria Erinnerungen an ihre eigene Kreuzfahrt zum Polarkreis, bei der sie ihren späteren Mann und jetzt Ex-Mann Robert kennengelernt und sich in ihn verliebt hat – aus einer „Mischung aus Romantik und Langeweile“ heraus, wie sie immer mehr erkennt, je länger sie erzählt.

Es sei ihm bei seinen Figuren darum gegangen, die Balance zwischen Leichtigkeit und Schwere zu halten, erklärt von Düffel im nachfolgenden Gespräch. Auch verrät er, dass er bei der Schilderung von Marias Kreuzfahrt aus Erfahrungen schöpfen konnte, die er selbst als Bordautor auf einer Kreuzfahrt gemacht habe. Über die Literatur sagt er: „Wir lesen unser Leben. Aufgabe der Literatur ist es, uns beim Lesen unseres Lebens zu helfen.“