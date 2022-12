Moderator Matthias Bongard nahm bei den Zuschauern von Beginn an einen „westfälisch-ek­sta­ti­schen“ Glückszustand wahr. Auf jeden Fall herrschte sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Protagonisten auf der Bühne große Freude. Denn nach gut zwei Jahren coronabedingtem Ausnahmezustand fand am Sonntagabend wieder des „Münsteraner Tanzfestival“ in voller Größe statt – zum 29. Mal. In neun Performances präsentierten Münsters freie Tanzgruppen ihr Können.

Es ist ein Aufatmen unter allen Beteiligten und Tänzern, die gewohnte Lebendigkeit des alljährlichen Tanzfestivals um Organisatorin Ingrid Heid (Tanzspek­trum e.V.) zurück auf Münsters Bühne zu holen. Zwei Jahre lang musste das beliebte Tanzspektakel entweder ausfallen oder fand in stark eingeschränkter Form statt – Erfahrungen, an die die traditionell eröffnende Gruppe „Schrittwechsel“ mit ihrer Choreographie „Corona“ von Doris Gillmann erinnerte, in der die mittlerweile zum Alltag gehörenden Bewegungsabläufe in Tanz übersetzt wurden.

Erinnerung an Malerin Frida Kahlo

Das Gemeinschaftsprojekt „Blaues Haus“ der Choreographinnen Isabel Bernhard, Katharina Elberich und Friederike Klodwig vom „Tanzprojekt Heidi Sievert“ setzte im grauen Herbst auf Farbe: Ihre dreiteilige Performance zu teils mexikanischen Rhythmen war eine tänzerische Analogie zur Biografie der Malerin Frida Kahlo – ausdrucksstark und künstlerisch-farbenfroh.

Ebenso kraftvoll und ausdrucksstark zeigte sich das Debütstück von Leonie Weichert von der „Rebel Dance Company“, die nicht nur als Tänzerin, sondern erstmals auch als Choreographin das Tanzfestival mit dem Stück „Wrecked“ bereicherte. Dem standen das TanzLabor-Stück „4.0 Repetition“ von Martina Pleumann sowie „in.BE.twin“ der Choreographin Katharina Elberich von „Projekt 7“ in nichts nach. Neben der Bewegung verstärkten teils Sprecheinlagen die Bilder in den Köpfen der Zuschauer. Es wurde dem Dualismus aus Licht und Schatten („4.0 Repetition“) auf spielerische Weise auf den Grund gegangen sowie die sich oftmals einstellende Zerrissenheit im Verlauf zeitlicher Veränderungen (in.BE.twin) im Stil eines modernen „Pas de deux“ (jedoch von sechs Tänzerinnen) ergründet.

Traditionellen Ballett-Tutus

Nicht allein um der tänzerischen Vielfalt willen erfreute neben dem Schwerpunkt auf Modern- und Jazzdance-Performances besonders der klassische Tanz mit Ausschnitten aus dem Ballett „Dornröschen“ der Juniortanzcompany „Flics“. Choreographiert von Sandra Landwehr und Svetlana Robos, ließen trotz überwiegend jungen Alters die Tänzerinnen im traditionellen Ballett-Tutu und teilweise mit Spitzenschuhen die oft schwierigen Bewegungsausführungen wie ein Leichtes erscheinen.

In der Choreographie „Aria“ von Donvena Pandoursky zur außergewöhnlichen musikalischen Kombination mit brasilianischen Klängen sorgte Hannah Voß für ein besonders beeindruckendes, sinnliches Erlebnis und tanzte gleichsam aus der Reihe, da sie die einzige Solistin des Abends war.

Moderne Tanzstile

Deutlich voller wurde es auf der Bühne hingegen bei der Inszenierung „Inside Out“ der Choreographin Tatjana Jentsch und der „Kula Dance Fusion“, dessen 16 Tänzerinnen neben einer auffallend energiegeladenen Tanzfreude vereinzelt zudem mit akrobatischen Tanzeinlagen das Publikum zum Staunen brachten.

Übertroffen wurde die Anzahl der Tänzerinnen dann noch einmal mit der das Tanzfestival abschließenden Inszenierung „wir zusammen“ von „inmotion“-Choreographin Ulla Ludwig, dessen in roten Anzügen kostümierte Tänzer und Tänzerinnen noch einmal deutlich die Vielfalt der Welt des Tanzes vor Augen führten und Tanzelemente aus Breakdance, HipHop, Ballett und Moderndance auf der Bühne vereinten.