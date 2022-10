Wie das Schicksal so spielt

Er hat die Telefonnummer eines Verstorbenen übernommen und bekommt jetzt romantische Botschaften per SMS, die ihm gar nicht gelten: So beginnt die Verwirrung im Theaterstück „SMS für dich“. Man darf aber vermuten, dass sie sich auflöst.

Alles hätte so schön sein können: Clara hat in Ben ihre ganz große Liebe gefunden. Doch dann verunglückt ihr Verlobter tödlich. Auch zwei Jahre später noch kann die Kinderbuch-Illustratorin diesen Verlust nicht verwinden. Wenn die Sehnsucht sie schmerzhaft überfällt, schreibt sie dem Toten schmachtende SMS an seine alte Handy-Nummer.