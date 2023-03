Wilsberg: Alle Folgen des Münster-Krimis im Überblick

Der Startschuss fiel am 20. Februar 1995: Das ZDF strahlte an diesem Tag erstmals die Krimireihe Wilsberg aus, die auch 28 Jahre später noch fester Bestandteil des Senders ist und mittlerweile viele Fans gewonnen hat. Auch nach dem Ende der Bücher soll Wilsberg als Fernsehserie fortgesetzt werden.

Bislang wurden 77 Folgen um den permanent klammen Antiquar und Privatdetektiv Georg Wilsberg aus Münster gedreht – somit weitaus mehr als der "Tatort" Münster mit dem Ermittlerduo Boerne und Thiel. Alle bisherigen Wilsberg-Folgen in der Übersicht:

Als Wilsberg einen Auftritt seines Freundes Manni im Kirchenchor besucht, entdeckt er im Beichtstuhl die Leiche eines Pfarrers. Münsters Hauptkommissarin Anna Springer bezieht Wilsberg in den Fall mit ein, der immer mysteriöser wird. (Einschaltquote: unbekannt)

Wilsberg trifft zufällig seine alte Jugendliebe, die mittlerweile den Titel Schlossherrin „von Havenbroich“ trägt. Auf dem Rückweg stolpert der Privatdetektiv über die Leiche einer Biologin, die auf dem Gelände der Havenbroichs gefunden wurde. Harald Schmidt spielt in dieser Folge einen sarkastischen Notar. (Einschaltquote: unbekannt)

Nachdem Jutta Rausch, grüne Stadtkämmerin von Münster, anonyme Drohbriefe erhält, wird Wilsberg von ihrem Mann beauftragt, sie zu beschützen. Durch seine ungeschickten Versuche, die Frau zu beschützen, gerät Wilsberg selbst in Verdacht, die Drohbriefe verfasst zu haben. Kurz darauf wird ein anderer grüner Politiker, der wie Rausch Befürworter eines Bau-Projekts ist, niedergeschossen. (Einschaltquote: unbekannt)

Der Privatdetektiv aus Münster wird von einer Versicherung damit beauftragt, ein Autohaus zu observieren. Dort wurden in letzter Zeit verdächtig häufig Schadensfälle gemeldet. Kurz nachdem sich Wilsberg mit dem Fall befasst, entdeckt er einen toten Architekten, der zuvor noch im Auftrag einer Immobiliengesellschaft den Ausbau des Kreativkais am Hafen konzipiert hatte. (Einschaltquote: unbekannt)

Wilsberg wird damit beauftragt, die angebliche Affäre des Auftraggebers zu entlarven. Kurz nachdem der Privatdetektiv die Fotos geliefert hat, wird ihre Leiche im Aasee in Münster entdeckt. (Einschaltquote: unbekannt)

Gerade erst hat Georg Wilsberg für den Landwirt Rabenalt dessen ausgerissene Adoptivtochter Tanja zurückgebracht, da trudelt schon der nächste Auftrag ein. Für Rabenalts Sohn soll er eine Frau aufspüren, bei der es sich um Wilsbergs alte Schulfreundin handelt, mit der er sich jüngst erst in Münster getroffen hatte. Der Privatdetektiv vermutet, dass das Treffen Berechnung war. (Einschaltquote: unbekannt)

Wilsberg in den Jahren 2003 bis 2006

8. Folge: Wilsberg und der stumme Zeuge (Erstausstrahlung: 3. Mai 2003)

Manni Höch stellt seinem Freund Wilsberg stolz seine neue Freundin Sophie vor. Die Freude hält jedoch nicht lange – denn nur einen Tag später ist die Kunststudentin tot. Wilsberg ermittelt auf eigene Faust und findet in der Wohnung der Toten eine größere Summe Bargeld. (Einschaltquote: 5,23 Millionen Zuschauer)

9. Folge: Letzter Ausweg: Mord (Erstausstrahlung: 13. Oktober 2003)

Manni beauftragt Wilsberg herauszufinden, ob der Unfall seines Onkels fremdverschuldet war. Eine Zeugin, die am Unfallort war, verstrickt sich schnell in Widersprüche und ist kurz danach tot. (Einschaltquote: 5,02 Millionen Zuschauer)

10. Folge: Der Minister und das Mädchen (Erstausstrahlung: 14. Februar 2004)

Wilsberg wird von Mechthild Kerstenbrock beauftragt, einem Vorwurf gegen ihren Mann nachzugehen. Dieser soll seine ehemalige Praktikantin sexuell belästigt haben. Während der Ermittlungen wird der Politiker erschlagen. (Einschaltquote: unbekannt)

11. Folge: Tod einer Hostess (Erstausstrahlung: 1. Mai 2004)

Wilsberg erhält einen lukrativen Auftrag: Er soll für die Geschäftsfrau Juliane Kuhn herausfinden, wieso sich ihr Vater in letzter Zeit so merkwürdig verhält. Wilsbergs Freund Manni hilft ihm bei der Observierung. Kurz darauf wird in Mannis Auto eine Frauenleiche entdeckt. (Einschaltquote: unbekannt)

12. Folge: Tödliche Freundschaft (Erstausstrahlung: 6. November 2004)

Von Waltraud Rehmer wird Privatdetektiv Wilsberg beauftragt, den Tod ihres Mannes zu klären. Die Polizei hat den Fall als Selbstmord eingestuft, doch die Witwe ist sich sicher, dass sich ihr Ehemann nicht vor den Zug geworfen hat. (Einschaltquote: 6,72 Millionen Zuschauer)

13. Folge: Schuld und Sünde (Erstausstrahlung: 5. März 2005)

Wilsberg trifft auf seine Jugendliebe Katharina, die mittlerweile ein idyllisches Leben mit ihrem Ehemann Matthias und ihren Kindern führt. Als wenig später eine Prostituierte tot aufgefunden wird, führt die Spur zu Katharinas Mann. (Einschaltquote: 7,22 Millionen Zuschauer)

14. Folge: Todesengel (Erstausstrahlung: 14. Mai 2005)

Wilsberg soll die Schwester von Susanne Diepenbrock finden. Wilsberg befragt den Mann der Vermissten, der erzählt, dass sie eine Affäre hatte. Kurz danach wird die Leiche der Frau im Wald gefunden. Bela B („Die Ärzte“) hat in der Folge einen Gastauftritt. (Einschaltquote: 6,17 Millionen Zuschauer)

15. Folge: Ausgegraben (Erstausstrahlung: 19. November 2005)

Steuerprüfer Ekkehardt „Ekki“ Talkötter hat sich in Wilsbergs Antiquariat einquartiert und versucht herauszufinden, wie dieser sein Geld verdient. Als eine Frau in den Laden in Münster kommt, gibt ihr Wilsberg seine Visitenkarte. Am nächsten Tag wird die Leiche der Frau entdeckt, die Wilsbergs Visitenkarte bei sich hatte. (Einschaltquote: 5,69 Millionen Zuschauer)

16. Folge: Callgirls (Erstausstrahlung: 4. Februar 2006)

Wilsberg soll einen Malerbetrieb unter die Lupe nehmen, der offenbar illegale Arbeitskräfte beschäftigt. Bei den Ermittlungen findet der Privatdetektiv die Leiche einer jungen Frau, die offenbar Selbstmord begangen hat. Auf dem Handy der Toten ist ein Foto, auf dem der Vorsitzende der Münsteraner Anwaltskammer beim Sex mit der Frau zu sehen ist. (Einschaltquote: 5,97 Millionen Zuschauer)

17. Folge: Falsches Spiel (Erstausstrahlung: 25. März 2006)

Wilsberg fährt eine Fahrradfahrerin an, die ihm erzählt, dass sie auf der Suche nach ihrem Kind ist. Ihre Eltern hätten sie damals dazu gedrängt, den Säugling zur Adoption freizugeben. Wenig später wird das Baby entführt und Wilsberg stellt fest, dass ihn die Frau angelogen hat. (Einschaltquote: unbekannt)

18. Folge: Tod auf Rezept (Erstausstrahlung: 2. Dezember 2006)

Wilsberg liegt nach einer OP im Krankenhaus und beobachtet durchs Fenster, wie eine Schwester von einem Arzt hart angegangen wird. Da ihm niemand glaubt, beginnt Wilsberg an zu ermitteln. Tatsächlich scheint der Arzt etwas zu verbergen. (Einschaltquote: 5,86 Millionen Zuschauer)

Tatort und Wilsberg sind Quoten-Garanten Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Matthias Ahlke Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Matthias Ahlke Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: ZDF / Thomas Kost Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Thomas Kost / ZDF Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Thomas Kost / ZDF Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Jörg Carstensen Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Seit 1998 läuft im ZDF die Krimireihe „Wilsberg“. Foto: Oliver Werner Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Bernd Thissen Der Sänger Roland Kaiser (r) stand 2012 bei Dreharbeiten in Münster mit Krimalhauptkommissar Frank Thiel,gespielt von Alex Prahl, (M) und Gerichtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers, (l) vor der Kamera. Foto: Friso Gentsch Jan Josef Liefers und Axel Prahl mit chinesischer Prinzessin Foto: mm Tatort-Dreh im Rathaus-Innenhof Foto: Matthias Ahlke Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Matthias Ahlke Liefers und Prahl mit OB Lewe. Foto: Matthias Ahlke Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Matthias Ahlke Tatort-Dreh im Allwetterzoo mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers Foto: Matthias Ahlke Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Matthias Ahlke Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Matthias Ahlke Tatort-Dreh auf dem Weihnachtsmarkt Foto: Matthias Ahlke Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Matthias Ahlke Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Matthias Ahlke Dreharbeiten im Schloss von Münster mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl Foto: Jürgen Peperhowe Quotenrenner seit 2002: der Münster-Tatort. Foto: Jürgen Peperhowe

Wilsberg: Die Folgen der Jahre 2007 bis 2010

19. Folge: Miss-Wahl (Erstausstrahlung: 17. Februar 2007)

Bei der Wahl zur „Miss Münsterland“ in Münster wird Wilsberg als Sicherheitsmann engagiert. Der Privatdetektiv stellt fest, dass die Teilnehmerin Rebecca Horstmar, Tochter des Bürgermeisters, observiert wurde. Kurz darauf wird dieser erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. (Einschaltquote: 6,24 Millionen Zuschauer)

20. Folge: Die Wiedertäufer (Erstausstrahlung: 7. April 2007)

Die Gruppierung „Die Wiedertäufer“ hebelt das Grab eines ehemaligen Gärtners aus und legt dessen Gebeine in die Wiedertäuferkäfige an der Lambertikirche in Münster. Wilsberg soll herausfinden, wieso ausgerechnet das Grab des lange verstorbenen Gärtners geschändet wurde. (Einschaltquote: 4,80 Millionen Zuschauer)

21. Folge: Unter Anklage (Erstausstrahlung: 27. Mai 2007)

Wilsberg wird Zeuge eines Unfalls seiner ehemaligen Kommilitonin Maike Lehmann, die angetrunken Auto gefahren ist. Der Privatdetektiv erzählt der Polizei, dass er am Steuer gesessen habe. Nachdem sich die Frau am Tag darauf bei Wilsberg entschuldigen will und dieser ihre Avancen ablehnt, wirft sie ihm Vergewaltigung vor. (Einschaltquote: 4,22 Millionen Zuschauer)

22. Folge: Filmriss (Erstausstrahlung: 21. Januar 2008)

In einem Hotelzimmer, das auf Wilsbergs Namen gebucht wurde, wird eine junge Russin, die sich illegal in Deutschland aufhält, tot aufgefunden. (Einschaltquote: 6,37 Millionen Zuschauer)

23. Folge: Royal Flush (Erstausstrahlung: 8. März 2008)

Alex Holtkamp, Wilsbergs Nichte und Patenkind, beschäftigt sich in ihrer neuen Kanzlei mit einem Mordfall und vertritt Thomas Winter. Dessen Frau wurde in der gemeinsamen Wohnung erdrosselt. Holtkamp hält den Ehemann für unschuldig und verhilft ihm zur Flucht. (Einschaltquote: 5,13 Millionen Zuschauer)

24. Folge: Interne Affären (Erstausstrahlung: 26. April 2008)

Kurz bevor sich eine junge Polizistin mit Kommissarin Anna Springer treffen will, stirbt die Beamtin durch einen mysteriösen Autounfall. Springer bittet Wilsberg zur Hilfe und glaubt, der Täter könnte aus Polizeikreisen stammen. (Einschaltquote: 5,49 Millionen Zuschauer)

25. Folge: Das Jubiläum (Erstausstrahlung: 27. Dezember 2008)

Widerwillig fährt Wilsberg zu einem Klassentreffen, bei dem ihm sein alter Schulkamerad Bernhard Zeller nach Geld fragt. In derselben Nacht wird Zellers tot aufgefunden. Als Kommissarin Anna Springer am Tatort eintrifft, ist die Leiche jedoch verschwunden. (Einschaltquote: 5,97 Millionen Zuschauer)

26. Folge: Der Mann am Fenster (Erstausstrahlung: 11. April 2009)

Wilsberg, Alex, Ekki und Anna feiern bis spät in die Nacht, als sie auf der Straße die Leiche einer jungen Frau finden. Daneben steht Ekkis Auto. Dieser verweigert am nächsten Tag die Aussage. (Einschaltquote: 4,70 Millionen Zuschauer)

27. Folge: Doktorspiele (Erstausstrahlung: 25. April 2009)

Wilsberg soll einen Professor der Universität Münster beschatten. Seine Frau vermutet, dass dieser ein Verhältnis hat. Als Wilsberg den Mann in flagranti mit einer Studentin erwischt, fallen Schüsse und der Professor bricht leblos zusammen. (Einschaltquote: 5,63 Millionen Zuschauer)

28. Folge: Oh du tödliche… (Erstausstrahlung: 16. Dezember 2009)

Alex Heitkamp besorgt an Weihnachten ein Geschenk für Anna Springer, als plötzlich ein als Weihnachtsmann verkleideter Räuber den Laden betritt. Bei seiner Flucht wird dieser fast von Wilsberg angefahren, der eine Vollbremsung einleitet. Eine schwarze Limousine fährt auf das Heck von Wilsbergs Auto auf, als aus dem Kofferraum ein geknebelter Mann herausspringt. (Einschaltquote: 5,79 Millionen Zuschauer)