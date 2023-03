Krimi aus Münster: Das sind die Figuren aus „Wilsberg“

Seit 1995 strahlt das ZDF mittlerweile die Krimireihe „Wilsberg“ aus. Neben den Hauptcharakteren gab es in den zurückliegenden Folgen auch einige immer wiederkehrende Nebencharaktere sowie prominente Gastrollen. Wir stellen sie vor.

Georg Wilsberg (gespielt von Leonard Lansink)

Er ist der Hauptcharakter und Namensgeber der Krimireihe. Georg Wilsberg betreibt ein Antiquariat in Münster und verdient sich nebenbei Geld als Privatdetektiv. Er ist zudem dafür bekannt, sich wortlos die Autos seiner Freunde Manni, Ekki sowie Alex Holtkamp auszuleihen. Er pflegt zudem eine enge Freundschaft zu Hauptkommissarin Anna Springer. Früher arbeitete Wilsberg als Rechtsanwalt in der Kanzlei, in der seine Patentochter Alex in der 21. Folge eingestellt wird. Wilsbergs Humpeln ist übrigens nicht gespielt: Schauspieler Leonard Lansink hat ein geschädigtes Sprunggelenk und ein künstliches Hüftgelenk.

Manfred „Manni“ Höch (gespielt von Heinrich Schafmeister)

Manni ist Wilsbergs ehemaliger Klassenkamerad und bester Freund. Zunächst arbeitete er bei der Stadt Münster in der Abteilung Stadtplanung im Bauamt und saß für die Grünen im Stadtrat. Aufgrund seiner Ungeschicklichkeiten während der Ermittlungen verkörpert Manni eher einen „Verlierertypen“. In der 15. Folge („Ausgegraben“) wird er nach Bielefeld versetzt und hat seitdem nur noch vereinzelte Auftritte mit seinem Freund Wilsberg.

Ekkehardt „Ekki“ Talkötter (gespielt von Oliver Korittke)

Ekki ist Steuerprüfer beim Finanzamt der Stadt Münster und seit der 15. Folge, in der Manni nach Bielefeld versetzt wurde, bei Wilsberg dabei. Als Steuerprüfer hilft er seinem Freund Wilsberg oftmals bei dessen Ermittlungen, da er Zugriff auf die Steuerunterlagen von Verdächtigen hat. Seine Beziehungen zu – oftmals dominanten – Frauen sind meist nur von kurzer Dauer. Bei den Ermittlungen mit Wilsberg spielt Ekki eher eine zaghafte und zurückhaltende Rolle.

Alex Holtkamp (gespielt von Ina Paule Klink)

Alex Holtkamp ist Wilsbergs Patentochter und Nichte. Zunächst studiert sie Rechtswissenschaften an der Uni Münster und wird von ihrem Onkel regelmäßig in dessen Ermittlungen eingebunden. Später arbeitet sie in Wilsbergs ehemaliger Kanzlei Hoppenheit & Partner. 2020 gab Ina Paule Klink ihr Ende bei Wilsberg bekannt – ihren letzten Auftritt hatte sie in der 71. Folge „Überwachen und belohnen“ im Februar 2021.

Tessa Tilker (gespielt von Patricia Meeden)

Tessa Tilker verkörper eine resolute Anwältin bei Wilsberg und war erstmals in der 67. Folge „Wellenbrecher“ zu sehen. Seit dem Ausstieg von Ina Paule Klink als Alex Holtkamp gehört sie zum festen Ensemble der ZDF-Serie. Sie arbeitet in der internationalen Kanzlei Livesey, Trelawney & Gunn.

Anna Springer (gespielt von Rita Russek)

Anna Springer ist Hauptkommissarin des Morddezernats Münster und gute Freundin von Georg Wilsberg. Die beiden geraten jedoch oft in Streit, da Wilsberg in den häufigsten Fällen die Verbrechen zuerst entdeckt. In der 25. Folge kommt es erstmals zum Kuss zwischen ihr und Wilsberg – danach sollten noch mehrere folgen. Wilsberg und Springer verbringen zudem einen gemeinsamen Urlaub miteinander.

Overbeck (gespielt von Roland Jankowsky)

Roland Jankowsky spielt den nur halbwegs begabten, aber ambitionierten Kriminaloberkommissar Overbeck. Er ist für seine großspurige und vorschnelle Art bekannt und tritt gerne in Fettnäpfchen. Von seinen Vorgesetzten, darunter Hauptkommissarin Anna Springer, wird er meist nicht ernst genommen. Gegenüber Wilsberg verhält er sich oft hämisch, wird in den Ermittlungen jedoch häufig vom Hobbyermittler ausgestochen. In der Serie wird Overbeck nie mit Vornamen angesprochen.