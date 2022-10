„Wir sind auf einem guten Weg“

Was sagen Diplomaten? Und was meinen sie dann? Die Meister der Außenministerien und Botschaften verstehen sich auf verklausulierte Botschaften. Wir blicken anlässlich des G7-Gipfels auf besondere Repräsentanten auf dem diplomatischen Parkett, das schnell mal glatt werden kann.

Im September 2009 zog Guido Westerwelle, designierter Außenminister der neuen schwarz-gelben Koalition, den Spott englischsprachiger Medien auf sich. Auf der ersten Pressekonferenz nach dem Wahlsieg hatte sich Westerwelle geweigert, einem Reporter der BBC die Leitlinien künftiger deutscher Außenpolitik auf Englisch zu erläutern. „Wir sind hier in Deutschland“, entgegnete Westerwelle mit verkniffenem Grinsen. Da werde nun mal Deutsch gesprochen. Die britische Zeitung „The Independent“ sah ein neues „teutonisches Selbstbewusstsein“, seinen Kritikern erschien der kommende Minister als eine Nummer zu klein für die Fußstapfen der liberalen Amtsvorgänger Scheel, Genscher und Kinkel. Kenner politischer Gepflogenheiten indes wiesen darauf hin, dass es „auf diplomatischem Parkett“ üblich sei, öffentliche Stellungnahmen nur in seiner Landessprache zu geben – weil es im internationalen Beziehungsgeflecht auf jede Nuance einer Äußerung ankomme.

Auf diplomatischem Parkett: Mit dieser Floskel wird trefflich zusammengefasst, dass man im Umgang von Staaten und ihren Vertretern miteinander Behutsamkeit braucht. Diejenigen, die das hauptberuflich machen, die Botschafter, wissen ihre Statements in wohlklingende Sprachwolken zu hüllen. Und ihre politischen Pendants aus der Regierung, die Außenminister, orientieren sich in der Regel daran. So befindet man sich in einem „konstruktiven Dialog“, wenn es bei einer Verhandlung noch nicht zu Ergebnissen gereicht hat, aber weiter gesprochen werden soll. Würde stattdessen ehrlich gesagt: „Die Gegenseite weigert sich, auf unsere Forderungen einzugehen“, so könnte das schon das Ende der Verhandlung bedeuten. Man hätte recht, aber nichts gewonnen. „Wir hatten einen offenen Meinungsaustausch“ heißt im Klartext „Wir haben furchtbar gestritten“.

Mitarchitekten der deutschen Wiedervereinigung: Hans-Dietrich Genscher und sein Kollege Eduard Schewadnadse 1990 mit Oberbürgermeister Jörg Twenhöven im Rathaus in Münster. Foto: Oliver Werner

Für uns als Publikum sind solche Sprachspiele, die beiden Seiten den Schein des Gewinnens zubilligen und Bloßstellungen vermeiden, wenig unterhaltsam. Wir hätten es gern präziser und sind dankbar für knackige Äußerungen. Dass Annalena Baer­bock, die als Außenministerin zum G7-Treffen nach Münster geladen hat, so gut in ihrem Amt ankommt, hat gewiss damit zu tun, dass sie selbst altgedienten Amtskollegen gegenüber Dinge beim Namen nennt. „Wenn mittags Wodka trinken ein Härtetest ist – ich hab zwei Kinder geboren!“, sagte sie Anfang des Jahres zu ihrem russischen Gegenspieler Sergej Lawrow und machte damit klar, dass sie sich nicht in die Rolle des kleinen Mädchens vor dem großen Haudegen drängen lässt. Lieber verzichtet sie mal auf Diplomatie – was Berufsdiplomaten wiederum vor neuen Konfrontationen bangen lässt.

Nun war das Amt des Außenministers, jetzt erstmals von einer Ministerin bekleidet, schon oft Garant für Popularität – davon zehrten der Grüne Joschka Fischer wie der Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier. Dem gelang es aber 2009 als Kanzlerkandidat nicht, Popularität in Wählerstimmen umzumünzen; auch sein jüngerer Parteifreund Heiko Maas bleibt als blasser Amtsinhaber in Erinnerung. Ob sie womöglich, wie auch Westerwelle, zu diplomatisch nach außen agierten, um markante Spuren zu hinterlassen?

Andrij Melnyk, langjähriger Botschafter der Ukraine in Deutschland, trat zuletzt undiplomatisch auf, um Deutschland wachzurütteln und Hilfe für die Ukraine einzuwerben. Foto: Michael Kappeler

Steinmeiers Spuren indes machte in diesem Jahr jemand offenbar, der von Berufs wegen eigentlich diplomatisch sprechen sollte – und das Gegenteil tat. Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, haute verbal nicht nur bei Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Putz mit dem Satz: „Eine beleidigte Leberwurst zu spielen, klingt nicht sehr staatsmännisch.“ Scholz hatte eine Reise nach Kiew abgesagt, weil der Bundespräsident ausgeladen worden war. Und diesen Bundespräsidenten, den ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, hatte Melnyk besonders im Blick: „Steinmeier hat seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft“, warf er ihm vor. Klassischer Diplomatensprech war das wahrlich nicht. Aber der Botschafter hatte ja auch nicht die Annäherung an einen Gegner im Sinn, sondern – aus seiner Sicht – die Provokation eines befreundeten Staates, dem er Gewissensbisse und damit Bereitschaft zur Waffenhilfe einimpfen wollte.

Lüge, Polemik und Propaganda: Russlands Außenminister Sergej Lawrow schiebt alle Schuld auf den Westen. Foto: IMAGO/Vladimir Gerdo

Über Begriffe wie Freunde oder Partner im Diplomatensprech ist schon früher im Kontext mit Wladimir Putin räsoniert worden. „Wenn Putin sich an Chinesen wendet oder über China spricht, sagt er ,Freunde‘“, schrieb eine Zeitung 2016, „wenn Putin sich an den Westen wendet oder über den Westen spricht, sagt er ,Partner‘. Übersetzung aus dem Diplomatischen in Alltagsdeutsch: ,Freund‘ heißt Partner, ,Partner‘ heißt Feind.“ Im Lexikon findet sich ein dazu passender Satz des Dichters Ambrose Bierce: „Diplomatie heißt, die hässlichsten Dinge auf netteste Art zu tun und zu sagen.“ Wie filigran die Formulierkunst sein kann, zeigt sich am eigentlich positiven Wörtchen „gut“. Ist man auf einem guten Weg zu einer Einigung, so hat man möglicherweise den richtigen Weg noch nicht gefunden. Und wenn ein Gespräch in guter Atmosphäre stattgefunden hat, mögen sich Diplomatiekundige fragen, warum es denn nicht zu einer freundschaftlichen Atmosphäre gereicht hat.

Aber es gibt auch noch andere Sprachen als die verbale. Wer wem wie die Hand gibt, ob Bundeskanzler Konrad Adenauer einst denselben Teppich betrat wie seine alliierten Gesprächspartner oder ob EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim türkischen Präsidenten Erdogan aufs abseitige Sofa verbannt wurde: Das sind sprechende Gesten, die genau wahrgenommen werden, weil sie Hierarchie symbolisieren. Ob es dann zu einem „fruchtbaren Dialog“ kommt oder ob das Gespräch eher furchtbar wird, mögen die Diplomaten wissen. Sollte aber im Anschluss der Botschafter „einbestellt“ werden, wie es so scheinbar harmlos heißt: Dann ist wirklich Sand im Getriebe.