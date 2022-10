Witzig und berührend zugleich

Das neue Stück des „Ensembles FreiFrau“ ist untertitelt als „Mütteroratorium in 6 Gesängen“. Es begeisterte am Wochenende im Kreativhaus das Publikum und richtet den Fokus auf die Mitte des Lebens.

„Da war viel von mir drin“, so kommentierte eine Besucherin schon in der Pause von „MutterSeelenAllein“. Das Stück vom Ensemble FreiFrau ist untertitelt als „Mütteroratorium in 6 Gesängen“. Es begeisterte am Wochenende im Kreativhaus das Publikum mit dem Fokus auf die Mitte des Lebens – als Frau, als Mutter, als Kind der alternden Eltern.

Zu Beginn war von Bindegewebsschwäche und Lesebrille die Rede, zum Schluss von Vorsorgevollmacht. Neben der Kraft des Wortes setzt Carola von Seckendorff (Regie, Textfassung, Drehbuch) auf die Bildwirkung mit Videoeinspielungen, nutzt Off-Töne, unterhält mit Choreografien und lässt die Schauspielerinnen gesanglich Gefühle und Stimmungen ausdrücken. Der Humor zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend. Überschrieben werden die Szenen von „Ich sehe eine schöne Frau“ bis „Wer drückt mir die Augen zu“. Dabei wird es nie pathetisch, aber oft berührend, tief emotional und persönlich.

Ja, es ist „nicht einfach, sondern privat, intim, da lässt man keinen reingucken“, wie die Schauspielerinnen mehrmals betonen. Und sie lassen den Blick in Privates zu, sogar per Video-Einspielung in private Fotoalben.

Genau das macht den Charme und die Qualität des Stückes aus: Unterhaltsame, tiefgründige, ehrliche Wiedererkennungsmomente werden individuell und persönlich präsentiert. Das gelingt dank eines Ensembles, das mit Herzblut agiert, so individuell und gleichzeitig gruppendynamisch, dass es fasziniert. Für die musikalische Leitung und Komposition waren Christiane Hagedorn und Stefanie Kirsten verantwortlich. Die beiden Frauen agieren auf der Bühne zusammen mit Johanna Kollet, Cornelia Kupferschmid, Ulrike Rehbein, Carolin Wirth und Martin Scholz am Klavier. Absolut sehenswert!